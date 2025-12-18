6جنوری: ٹیلی میڈیسن منصوبے کا آغاز
اسلام آباد (نیوز رپورٹر، خصوصی نامہ نگار ) وزارت قومی صحت، صحت کہانی اور ٹیلی میڈیسن کے مابین ٹیلی میڈیسن کے حوالے سے ایم او یو پر دستخط گزشتہ روز ہوئے۔
وزیر صحت سید مصطفی کمال نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا اسلام آباد میں 6 جنوری کو ٹیلی میڈیسن پراجیکٹ کا باقاعدہ آغاز ہو گا، ایم او یو کے تحت 'صحت کہانی' ادارہ ڈیجیٹل صحت سہولیات فراہم کرے گا، اسلام آباد کے 6 اور کراچی کے 4 مقامات پر ٹیلی میڈیسن سسٹم نصب کریں گے ، مریضوں کو آن لائن کیمرے پر 3 جنرل فزیشن بیک وقت دیکھ رہے ہوں گے ، چھ مقامات پر اٹھارہ ڈاکٹر آن لائن موجود ہوں گے ، ہم جلد ہر ہفتے ایک بی ایچ یو کا افتتاح کرینگے ۔ دریں اثنا وفاقی وزیر صحت نے سکول آف ڈینٹسٹری شہید ذوالفقار بھٹو یونیورسٹی کے آپریشن تھیٹر کا افتتاح کرتے ہوئے کہا ہے کم وقت میں زیادہ کام کرنا ہوگا ، آلودہ پانی کی وجہ سے 70 فیصد بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، پاکستان میں تقریباً ہر بیماری کا علاج موجود ہے ، مگر پولیو کا نہیں، بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلائیں ۔علاوہ ازیں مصطفی کمال سے وزیر صحت آزاد کشمیر سید بازل علی نقوی نے ملاقات کی ۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ آزاد کشمیر میں صحت کے منصوبوں کے لیے ہر ممکن معاونت فراہم کی جائے گی۔