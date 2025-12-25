صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

این سی سی آئی اے رشوت کیس:سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کی ضمانت خارج

  • پاکستان
این سی سی آئی اے رشوت کیس:سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کی ضمانت خارج

لاہور (کورٹ رپورٹر) لاہور کی سپیشل سینٹرل عدالت نے این سی سی آئی اے کے افسروں کے خلاف مبینہ رشوت کے مقدمے میں سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر چودھری سرفراز کی ضمانت خارج، جبکہ سابق ڈپٹی ڈائریکٹر اور ملزم عثمان کی ضمانت کی درخواستیں منظور کر لیں۔

 جج نوید احمد نے ضمانت بعدازگرفتاری کی درخواستوں پر سماعت کی ،درخواست گزاروں نے موقف اختیار کیا کہ ایف آئی اے نے حقائق کے برعکس مقدمہ درج کیا ہے ، درخواست گزار جیل میں ہیں اور ضمانت ملنا ان کا قانونی حق ہے ، پراسیکیوشن نے عدالت کو بتایا کہ ملزموں کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں، اس لیے ضمانت کی درخواستیں خارج کی جائیں۔ ملزمان کے خلاف ڈکی بھائی کی اہلیہ عروب جتوئی کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

اوزیمپک صارفین کیلئے ریسٹورنٹس میں ’منی میلز‘ کا ٹرینڈ

جیلی کیٹ برانڈ کی منفرد اشیاء اکٹھا کرنے کا عالمی ریکارڈ

سعودی عرب میں سب سے بڑا موسمی بیج سٹوریج، ورلڈ ریکارڈ

90 سالہ شخص کی 25 سالہ لڑکی سے نجی طیارے میں شادی

روس،آئرن بڑھانے کیلئے نوجوان نے اپنا ہی خون پی لیا

موبائل کی ایک سیٹنگ آپ کا بینک اکاؤنٹ خالی کر سکتی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نہیں! جناب سہیل وڑائچ! نہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پارلیمنٹ بہرحال سپریم ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فکرِ قائد کی تفہیم میں ابہام کیوں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خیر خواہ طاقتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak