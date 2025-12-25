صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میو ہسپتال:2مریضوں میں منکی پاکس کی تصدیق، 3 مشتبہ قرار

  • پاکستان
میو ہسپتال:2مریضوں میں منکی پاکس کی تصدیق، 3 مشتبہ قرار

لاہور (اپنے سٹاف رپورٹر سے ) میو ہسپتال میں ایک روز کے اندر منکی پاکس کے مزید پانچ مریض پہنچ گئے ۔

 پانچ میں  سے دو مریضوں میں منکی پاکس کی تصدیق ہو گئی، جبکہ تین مریضوں کو مشتبہ قرار دیا جا رہا ہے ۔میو ہسپتال ذرائع کے مطابق منکی پاکس سے متاثرہ مریضوں میں اسد اور سید سجاول شامل ہیں، جبکہ صفدر علی، یاسمین نامی خاتون اور عامر نذیر کو ٹیسٹ رپورٹ میں مشتبہ قرار دیا گیا ہے ۔ذرائع کے مطابق اب تک لاہور میں منکی پاکس کے ایک درجن سے زائد مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج، مندی، 55 فیصد حصص کی قیمتیں گرگئیں

ڈالر مسلسل تنزلی کا شکار، سونا 2 ہزار روپے مزید مہنگا

مرکنٹائل ایکسچینج میں 62 ارب کے 86271 سودے

ماہ رمضان میں آٹے کی قلت، قیمتیں بڑھنے کا خدشہ

پی آئی اے کی نجکاری سے خزانہ مستقل خسارے سے بچ گیا، میاں زاہد

وفاقی چیمبر کی پی آئی اے کے کامیاب بولی دہندہ عارف حبیب گروپ کو مبارکباد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نہیں! جناب سہیل وڑائچ! نہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پارلیمنٹ بہرحال سپریم ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فکرِ قائد کی تفہیم میں ابہام کیوں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خیر خواہ طاقتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak