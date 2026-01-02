صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ارکان پارلیمنٹ کے گوشوارے جمع کرانیکی تاریخ میں16جنوری تک توسیع

ارکان پارلیمنٹ کے گوشوارے جمع کرانیکی تاریخ میں16جنوری تک توسیع

اسلام آباد (وقائع نگار) الیکشن کمیشن نے ارکان پارلیمنٹ کے اثاثوں کی تفصیلات جمع کرانے کی مدت میں 16 جنوری تک توسیع کردی۔

الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا کہ 26 ارکان سینیٹ اور 125 ارکان قومی اسمبلی نے اثاثوں کی تفصیلات جمع نہیں کروائی، 159 ارکان پنجاب اسمبلی نے اثاثوں کی تفصیلات جمع نہیں کروائی۔62 ارکان سندھ اسمبلی اور 48 ارکان خیبرپختونخوا اسمبلی نے اثاثوں کی تفصیلات نہیں جمع کروائی جبکہ 26 ارکان بلوچستان اسمبلی نے بھی اثاثوں کی تفصیلات جمع نہیں کروائی۔واضح رہے کہ اس سے پہلے ارکان کے مالی گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 31 دسمبر تھی۔ 

