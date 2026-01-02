ارکان پارلیمنٹ کے گوشوارے جمع کرانیکی تاریخ میں16جنوری تک توسیع
اسلام آباد (وقائع نگار) الیکشن کمیشن نے ارکان پارلیمنٹ کے اثاثوں کی تفصیلات جمع کرانے کی مدت میں 16 جنوری تک توسیع کردی۔
الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا کہ 26 ارکان سینیٹ اور 125 ارکان قومی اسمبلی نے اثاثوں کی تفصیلات جمع نہیں کروائی، 159 ارکان پنجاب اسمبلی نے اثاثوں کی تفصیلات جمع نہیں کروائی۔62 ارکان سندھ اسمبلی اور 48 ارکان خیبرپختونخوا اسمبلی نے اثاثوں کی تفصیلات نہیں جمع کروائی جبکہ 26 ارکان بلوچستان اسمبلی نے بھی اثاثوں کی تفصیلات جمع نہیں کروائی۔واضح رہے کہ اس سے پہلے ارکان کے مالی گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 31 دسمبر تھی۔