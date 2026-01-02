صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

این اے 130:یاسمین راشد کا الیکشن ٹربیونل فیصلے کے خلاف عدالت جانے کا فیصلہ

لاہور(کورٹ رپورٹر)پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد نے این اے 130 سے متعلق الیکشن ٹربیونل کے فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔۔۔

 وکیل رانا مدثر عمر نے بتایاکہ ٹربیونل کے فیصلے کی تصدیق شدہ کاپی کے لیے باقاعدہ طور پر اپلائی کر دیا گیا ہے ، جیسے ہی فیصلے کی مصدقہ کاپی موصول ہو گی متعلقہ عدالت میں پٹیشن دائر کر دی جائے گی تاکہ قانونی تقاضوں کے مطابق کیس کو آگے بڑھایا جا سکے ،یاسمین راشد کے وکیل کا کہنا ہے کہ الیکشن ٹربیونل نے کیس میں حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا اور تکنیکی بنیادوں پر ڈاکٹر یاسمین راشد کی الیکشن پٹیشن مسترد کر دی گئی،واضح رہے کہ لاہور کے الیکشن ٹربیونل نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی نواز شریف کے خلاف دائر الیکشن پٹیشن کو ناقابلِ سماعت قرار دیا تھا۔

