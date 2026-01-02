صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سال نو :مبارکباد کے لنکس پر کلک سے گریز کریں، الرٹ جاری

  • پاکستان
سال نو :مبارکباد کے لنکس پر کلک سے گریز کریں، الرٹ جاری

نامعلوم نمبروں سے آنے والے لنکس موبائل فون ، حساس ڈیٹا کے لیے خطرناک اپنا واٹس ایپ کوڈ یا حساس معلومات کسی کیساتھ شیئر نہ کریں:این سی سی آئی اے

 اسلام آباد(اے پی پی)نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے ) نے نئے سال کے آغاز پر موبائل اور ڈیٹا صارفین کو سائبر مجرموں سے بچانے کیلئے اہم احتیاطی تدابیر اور الرٹ جاری کر دیا ہے۔ نئے سال کی آمد پر سوشل میڈیا اور میسجنگ ایپس پر ‘‘مبارکباد کے لنکس’’ اور ‘‘جعلی تحائف’’ کے پیغامات تیزی سے گردش کر رہے ہیں، این سی سی آئی اے نے خبردار کیا ہے کہ ایسے نامعلوم نمبروں سے آنے والے لنکس صارفین کے موبائل فون اور حساس ڈیٹا کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔

این سی سی آئی اے نے شہریوں کو ہدایات دیں کہ کسی بھی انجان یا مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں،اپنا واٹس ایپ کوڈ یا کوئی بھی حساس معلومات کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں،نامعلوم ذرائع سے ملنے والی ‘‘مفت تحائف’’ کی پیشکشوں سے دور رہیں،ترجمان کے مطابق یہ ہدایات حکومت کے شفافیت کے فروغ اور شہریوں کے تحفظ کے ایجنڈے کا حصہ ہیں، این سی سی آئی اے ملک میں سائبر سکیورٹی کو یقینی بنانے ، شفافیت اور احتساب کے فروغ کے لیے جامع اصلاحات پر عمل پیرا ہے تاکہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو صارفین کے لیے محفوظ بنایا جا سکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

مہوش حیات اپنی 42ویں سالگرہ 6جنوری کو منائیں گی

پپیتا کھائیں اور بری یادیں بھول جائیں:حرا مانی

بیک وقت 2یا 3فلموں میں کام نہیں کرنا چاہتی:عالیہ بھٹ

جیکی چین غزہ کے معصوم بچوں کی حالتِ زار پر رو پڑے

سلطان راہی کی 30ویں برسی 9جنوری کو منائی جائے گی

صبا قمر کا نئے ڈرامے میں بولڈ انداز، صارفین کی تنقید

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان
Dunya Bethak