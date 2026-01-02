صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دسمبر :مہنگائی میں 0.4 فیصد کمی، سالانہ شرح 5.6 پر آ گئی

  • پاکستان
دسمبر :مہنگائی میں 0.4 فیصد کمی، سالانہ شرح 5.6 پر آ گئی

ٹماٹر 45 فیصد، پیاز 33 ، سبزیاں 21 ،آلو 18 ، چینی 7 فیصد سستی ہوئی پھل، گندم، انڈے ، کوکنگ آئل، آٹا، گھی مہنگے ہوئے ، ماہانہ رپورٹ جاری

اسلام آباد (دنیا نیوز) وفاقی ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلق ماہانہ رپورٹ جاری کر دی ۔نومبر کے مقابلے میں دسمبر 2025 کے دوران مہنگائی کی شرح میں 0.4 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی جبکہ دسمبر میں مہنگائی کی سالانہ شرح کم ہو کر 5.6 فیصد رہ گئی۔ وزارت خزانہ نے دسمبر کے لیے مہنگائی کا تخمینہ 5.5 سے 6.5 فیصد کے درمیان لگایا تھا۔وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق دسمبر میں شہری علاقوں میں مہنگائی کی شرح 5.8 فیصد جبکہ دیہی علاقوں میں 5.4 فیصد رہی۔ نومبر 2025 میں مہنگائی کی سالانہ شرح 6.1 فیصد تھی۔

دسمبر میں ٹماٹر 45 فیصد، پیاز 33 فیصد اور سبزیاں 21 فیصد سے زائد سستی ہوئیں۔ آلو 18 فیصد، چینی 7 فیصد، چنے اور گڑ 3، 3 فیصد سستے ہوئے ۔ ایک ماہ کے دوران زندہ برائلر مرغی کی قیمت میں 2.79 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی۔ بیسن، دال چنا، ماش، مسور، مونگ اور چاول بھی سستی ہونے والی اشیاء میں شامل رہے ، ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ ماہ پھل 6.78 فیصد، گندم 3.48 فیصد، ڈرائی فروٹ 3.29 فیصد، انڈے 3.27 فیصد، کوکنگ آئل 2.84 فیصد اور خشک دودھ 2 فیصد مہنگا ہوا۔ اس کے علاوہ گندم آٹا 2 فیصد، گھی 1.92 فیصد اور مچھلی بھی فیصد مہنگی ہوئی۔ دسمبر میں ایندھن 16.37 فیصد، کوئلہ 2.76 فیصد اور گارمنٹس 2.44 فیصد مہنگے ہوئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

اجلاسوں میں سوتا نہیں ،صرف آنکھیں بند کرلیتا ہوں :ٹرمپ

ایران :مہنگائی کیخلاف احتجاج جاری ، جھڑپیں، 6 افراد ہلاک

2025 بھارت کیلئے بحرانوں کا سال ثابت ہوا:برطانوی اخبار

’ہم فلسطین کو نہیں بھولیں گے ‘استنبول میں 5لاکھ افراد کی ریلی

سعودی عرب: 2025 میں ریکارڈ تعداد میں سر قلم

یوکرین کا ڈرون حملہ 24 افراد ہلاک،50زخمی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان
Dunya Bethak