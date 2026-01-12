صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

8فروری احتجاج ،ابھی کچھ حتمی نہیں، فیصلہ ہونا باقی :لطیف کھوسہ

  • پاکستان
8فروری احتجاج ،ابھی کچھ حتمی نہیں، فیصلہ ہونا باقی :لطیف کھوسہ

لاہور(این این آئی)تحریک انصاف کے سینئر رہنما سردار لطیف کھوسہ نے کہا ہے کہ پارٹی کے 8 فروری کے احتجاج سے متعلق ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا تاہم اس حوالے سے محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس پارٹی قیادت سے مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔

،12 جنوری کو ہی اس حوالے سے ہماری پارلیمانی پارٹی کی نشست بھی ہوگی جس میں گفت و شنید بھی ہوگی۔ایک انٹر ویو میں لطیف کھوسہ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کو عوامی احتجاج اور سڑکوں پر تحریک کے لیے مکمل تیاری کر رہی ہے تاہم احتجاج کی حتمی حکمت عملی پارٹی کے پارلیمانی اجلاس اور اندرونی مشاورت کے بعد طے کی جائے گی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak