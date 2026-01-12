لاہور:سپر فلو ، وائرل انفیکشنز کے ایک ہفتے میں 50 ہزار مریض
لاہور (ہیلتھ رپورٹر )لاہور سمیت پنجاب بھر میں سپر فلو ، انفلوائنزا اور وائرل انفیکشنزکے مریضوں کی تعداد میں اضافہ جاری ،گزشتہ ایک ہفتے میں لاہور کے 6 بڑے سرکاری ہسپتالوں میں فلو، کھانسی۔۔۔
چیسٹ انفیکشن ، نمونیا اور بخار کے 50 ہزار سے زائد مریض رپورٹ ،طبی ماہرین نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے ۔گزشتہ ایک ہفتے میں صوبائی دارالحکومت کے میو ہسپتال میں 11ہزار سے زائد مریض ، جناح ہسپتال میں 9 ہزار سے زائد ، سروسز ہسپتال میں 8 ہزار ، جنرل ہسپتال اور چلڈرن ہسپتال میں ساڑھے 7 ہزار سے زائد اور گنگارام ہسپتال میں 6 ہزار سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ۔طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ سپر فلو کی علامات میں نزلہ، زکام، کھانسی، تیز بخار اور سانس میں دشواری شامل ہیں ،بچوں اور بزرگوں میں نمونیا کے کیسز میں اضافہ جاری ہے ،کمزور قوتِ مدافعت والے افراد سپر فلو سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، بچے ، بزرگ، حاملہ خواتین اور دائمی امراض کے مریض ہائی رسک پر ہیں ۔ ماسک اور فلو ونمونیا ویکسین کے استعمال کو یقینی بنایا جائے ۔