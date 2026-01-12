صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک نیوی کے بحری بیڑے کا دورہ مسقط ، مشترکہ مشق میں حصہ لیا

پاک نیوی کے بحری بیڑے کا دورہ مسقط ، مشترکہ مشق میں حصہ لیا

بیڑے میں پی این ایس راہ نورد، پی این ایس مددگار اور پی ایم ایس ایس کشمیر شامل مشن کمانڈر کی عمان کی رائل بحریہ کے حکام سے ملاقاتیں ، دفاعی امور پر گفتگو

راولپنڈی(خصوصی نیوز رپورٹر )پاک نیوی کے بحری بیڑے نے مسقط میں سلطان قابوس بندرگاہ کا دورہ کیا۔بحری بیڑے میں پی این ایس راہ نورد، پی این ایس مددگار اور پی ایم ایس ایس کشمیر شامل ہیں، بندرگاہ پر عمانی حکام نے بحری بیڑے کو خوش آمدید کہا، مشن کمانڈر اور کمانڈنگ افسران نے عمان کی نیول قیادت سے بھی ملاقات کی۔مشن کمانڈر نے عمان کی رائل بحریہ کے حکام سے ملاقاتیں کیں جس میںدفاعی امور پر گفتگو کی گئی، اس کے علاوہ مشن کمانڈر نے ڈی جی آپریشنز اینڈ پلانز سے بھی ملاقات کی۔مشن کمانڈر نے میری ٹائم سکیورٹی سنٹر کمانڈر، نیول بیس کے کمانڈر سید بن سلطان اور سلطان قابوس نیول اکیڈمی کے کمانڈنٹ سے بھی ملاقات کی، بحری جہازوں نے عمان کی رائل بحریہ کے جہاز‘ خسب’ کے ساتھ مشق میں حصہ لیا۔مشق دونوں بحری افواج میں تعاون اور تجربے کے تبادلے کا حصہ تھی اور بحری جہازوں کے بندرگاہی دورے ، مشترکہ بحری مشقیں معمول کا حصہ ہیں۔

Dunya Bethak