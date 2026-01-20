کلینک ، درخواست نمٹا دی گئی
کراچی (سٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ کے آئینی بینچ نے سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی کے ڈینٹل کلینک سیل کرنے کے معاملے میں توہین عدالت کی درخواست کی سماعت کی۔
درخواست ڈی جی ایس بی سی اے اور دیگر کے خلاف دائر کی گئی تھی۔ بیرسٹر علی طاہر نے عدالت کو بتایا کہ ایس بی سی اے نے توہین عدالت کی درخواست دائر ہونے کے بعد ڈینٹل کلینک ڈی سیل کر دیا ہے اور اس کے بعد کیس میں مزید کارروائی کی ضرورت نہیں ہے۔ عدالت نے درخواست واپس لینے کے بعد کیس کو نمٹا دیا۔ درخواست ڈاکٹر عارف علوی کی اہلیہ کی جانب سے دائر کی گئی تھی، جس میں ایس بی سی اے کی جانب سے ڈینٹل کلینک سیل کرنے پر عدالت سے رجوع کیا گیا تھا۔