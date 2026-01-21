آئند بجٹ میں تنخواہ داروں صنعتوں کو ریلیف دینے کی تیاریاں آئی ایم ایف کو منایا جائیگا
رواں مالی سال کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا ،ٹیکس اقدامات کے بجائے متبادل ذرائع سے آمدن بڑھانے کافیصلہ،وزیراعظم کی ہدایت پرحکمت عملی کی تیاری شروع کردی گئی سمگلنگ خاتمے کیلئے کوششیں مزید تیز کی جائینگی،ٹیکس چوروں کے خلاف ایکشن ، سوشل میڈیاپر نمود ونمائش کرنیوالے نان فائلرز کیخلاف خفیہ کارروائیاں ،ڈیٹا کا آڈٹ :ذرائع
اسلام آباد(مدثرعلی رانا)رواں مالی سال کے اختتام 30جون تک کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا ٹیکس شارٹ فال ٹیکس اقدامات کی بجائے ٹیکس آمدن بڑھانے سے پورا کرنے کی کوششیں کی جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی حکمت عملی سے متعلق ہدایات جاری کردیں ۔ سرکاری ذرائع نے دنیا نیوزکو بتایاکہ آئی ایم ایف کو مزید ٹیکس نہ لگانے پر منایا جائے گا۔ 30 جون تک ٹیکس کا شارٹ فال پورا کرنے کیلئے متبادل طریقے سے ٹیکس آمدن بڑھائی جائے گی ۔سمگلنگ کے خاتمے کیلئے کوششیں مزید تیز کی جائیں گی۔ ٹیکس چوروں اور نان فائلرز کے خلاف ایکشن جاری رہے گی، سوشل میڈیا، ایکس، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر نمود ونمائش کرنے والے نان فائلرز کے خلاف خفیہ کارروائیاں جاری ہیں۔
ایف بی آر کا خصوصی ونگ سوشل میڈیا، ایکس، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر نمود ونمائش کرنے والے نان فائلرز کے ڈیٹا کا آڈٹ کر رہا ہے ،وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایات کے مطابق تنخواہ دار طبقے کیلئے ریلیف پر اقدامات شروع کیے جا رہے ہیں، آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کیلئے ریلیف کی حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے ۔ وزیراعظم نے صنعتوں کیلئے بھی ٹیکس کا ریٹ کم کرنے کی تجاویز تیار کرنے کی ہدایت کی ہے ،آئی ایم ایف کوبھی منایاجائیگا، آئندہ بجٹ میں نئی انڈسٹریل پالیسی میں مینوفیکچرنگ سیکٹر کیلئے سپر ٹیکس کی شرح میں کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔سپر ٹیکس کے سٹرکچر میں ریفارمز کے تحت 4 برسوں میں مینوفیکچرنگ سیکٹر کیلئے سپر ٹیکس کی شرح کم ہو کر 5 فیصد مقرر کی جائے گی ۔پرائمری بیلنس سرپلس ہونے پر پانچویں سال سپر ٹیکس ختم کر دیا جائے گا ۔مینوفیکچرنگ سیکٹر کیلئے کم سے کم آمدن پر سپر ٹیکس کا تھریش ہولڈ 20 کروڑ سے بڑھا کر 50 کروڑ کرنے کی تجویز ہے ۔آئندہ بجٹ سے 10 فیصد سپر ٹیکس عائد کرنے کیلئے تھریش ہولڈ 50 کروڑ روپے سے بڑھا کر 1.5 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز ہے ۔