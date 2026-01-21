صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹک ٹاک پر 2کروڑ سے زائد پاکستانی ویڈیوز حذف

  پاکستان
ٹک ٹاک پر 2کروڑ سے زائد پاکستانی ویڈیوز حذف

98فیصد کنٹنٹ پیشگی ہٹایا گیا، 95.9فیصد ویڈیوز 24گھنٹوں میں ڈیلیٹ جعلی و کم عمر صارفین کے لاکھوں اکاؤنٹس بھی بند کیے گئے :ٹک ٹاک رپورٹ

اسلام آباد (ایس ایم زمان)ٹک ٹاک نے مالی سال 2025-26 کی تیسری سہ ماہی میں پاکستان میں کمیونٹی گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی پر 2 کروڑ 81 لاکھ سے زائد ویڈیوز  حذف کر دیں۔ ٹک ٹاک نے کہا 98 فیصد کنٹنٹ پیشگی طور پر ہٹایا گیا جبکہ 95.9فیصد ویڈیوز 24 گھنٹوں کے اندر ڈیلیٹ ہوئیں۔ رپورٹ کے مطابق جعلی اور کم عمر صارفین کے لاکھوں اکاؤنٹس بھی بند کیے گئے ۔ 

