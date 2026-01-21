اکاؤنٹس تفصیل نہ دینے والے میڈیکل کالجز کیخلاف کارروائی پر غور
اسلام آباد (ایس ایم زمان)پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل (پی ایم ڈی سی) کی مقررہ تاریخ تک صرف 25نجی میڈیکل و ڈینٹل کالجز نے اپنے اکاؤنٹس کی تفصیلات جمع کرائی ۔
اکاؤنٹس کی تفصیل جمع نہ کرانے والے کالجزکے خلاف کارروائی پر غور کیا جا رہا ہے ، منظور شدہ 90نجی میڈیکل و ڈینٹل کالجز میں سے صرف 30فیصد نے مطلوبہ معلومات فراہم کی ۔پی ایم ڈی سی نے 15جنوری تک فیس اور اکاؤنٹس کی تفصیل جمع کرانے کیلئے مراسلہ جاری کیا تھا ،پی ایم ڈی سی کے مطابق نجی میڈیکل و ڈینٹل کالجز میں طلبہ کے لئے سالانہ فیس 18لاکھ روپے مقرر کی گئی ۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی سربراہی میں قائم کمیٹی کے پہلے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ کوئی بھی نجی میڈیکل یا ڈینٹل کالج طلبہ سے 18 لاکھ سے زائد فیس وصول نہیں کرے گا ،پی ایم ڈی سی نے ہدایت کی ہے کہ کمیٹی کے فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لئے نجی میڈیکل و ڈینٹل کالجز کے طلبہ سے وصول فیس اور اپنے اکاؤنٹس کی مکمل تفصیل فراہم کریں، پی ایم ڈی سی نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ طلبہ سے 18 لاکھ روپے سے زائد وصول کی گئی فیس واپس کی جائے ۔