صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاقی بجٹ کی تیاری کاعمل شروع،وزارتوں، ڈویژنوں سے تجاویز طلب

  • پاکستان
وفاقی بجٹ کی تیاری کاعمل شروع،وزارتوں، ڈویژنوں سے تجاویز طلب

قائمہ کمیٹیاں یکم مارچ تک سفارشات دیں گی،تاخیر پر مسترد،وزیراعظم نوٹس لے سکتے

اسلام آباد (سہیل خان) پارلیمنٹ نے 40 وزارتوں، ڈویژنوں اور اداروں میں وفاقی بجٹ 2026-27 کی تیاری کی گھنٹی بجا دی جبکہ بجٹ تجاویز سے ارکان کی پیشگی آگاہی کے لیے پارلیمانی عمل کا آغاز ہو گیا ۔ ضابطہ کار کے تحت مقررہ وقت میں بجٹ سے آگاہ نہ کیے جانے کی صورت میں کمیٹی کی جانب سے ان تجاویز کے مسترد ہونے کا انتباہ دیا گیا ہے ، اس حوالے سے وزیراعظم نوٹس لے سکتے ہیں۔ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی سیکرٹریٹ نے تمام وزارتوں اور ڈویژنز کو نئے ترقیاتی بجٹ پر پارلیمانی بریفنگ سے متعلق رولز کا حوالہ دیتے ہوئے مراسلہ بھیج دیاگیا ہے ۔ یہ مراسلہ تمام وزارتوں کے سیکرٹریز اور قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمینوں کو بھجوایا گیا ہے تاکہ کمیٹیوں کے اجلاسوں میں مجوزہ وزارتی بجٹ بریفنگ کو ایجنڈا آئٹمز میں شامل کیا جا سکے ۔

ہدایت کی گئی ہے کہ آئندہ مالی سال کے لیے وزارتی پی ایس ڈی پی سے متعلق بجٹ تجاویز کمیٹی کی جانچ پڑتال کے لیے جلد از جلد قومی اسمبلی سیکرٹریٹ کو فراہم کی جائیں۔ ترقیاتی پروگرام سے متعلق سفارشات متعلقہ قائمہ کمیٹیوں کے سامنے پیش کی جائیں گی جبکہ تمام وزارتوں کو پی ایس ڈی پی تجاویز 31 جنوری تک قائمہ کمیٹیوں کو جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے ۔قائمہ کمیٹیاں وزارتوں کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لے کر ضروری ترامیم تجویز کر سکیں گی۔ قائمہ کمیٹیوں کے لیے یکم مارچ تک اپنی سفارشات مرتب کرنے کا ٹائم فریم مقرر ہے ، یہ سفارشات وفاقی بجٹ میں شمولیت کے لیے وزارتِ خزانہ کو ارسال کی جائیں گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پی سی بی فیو چر سٹار ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ، سلیکشن پینل تشکیل

ورلڈ کپ میں مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے :زمپا

بھارت میں آلودگی ، دوران میچ کھلاڑیوں نے ماسک پہن لیے

پاک آسٹریلیا سیریز کا دوسرا میچ آج کھیلا جائے گا

اولیویا اور جان پیرس نے ا ٓسٹریلین اوپن ٹینس مکسڈ ڈبلزٹائٹل جیت لیا

ورلڈ کپ کیلئے بین سیئرز بطور ٹریولنگ ریزرو کیوی سکواڈ میں شامل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak