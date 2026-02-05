شعور سے پیٹ نہیں بھرتا،عوام کو سہولیات کی ضرورت،کھوکھلے نعروں کی نہیں:مریم نواز
جعلی حکومت وہ ہوتی جو لوگوں کا حق کھائے ،کے پی میں ورکرز اور حکمرانوں کیلئے شعور الگ الگ:وزیراعلیٰ راجن پور میں گرین الیکٹرک بسوں کا افتتاح ،اڑھائی لاکھ ایکڑ اراضی اور کسان کارڈ دینے کا اعلان
لاہور (دنیانیوز،مانیٹرنگ ڈیسک) وزیراعلیٰ مریم نواز نے وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ کے پی حکومت سے جب ترقی کا سوال ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے ہم نے آپ کو شعور دیا ، کیا شعور کسی کا پیٹ بھر سکتا ہے ؟ ،کیا لوگ روٹی کی جگہ شعور کھائیں گے؟،کیا شعور پر سفر کریں گے ؟ ،کیا شعور کو روزگار کا ذریعہ بنائیں گے ؟،عوام کو سہولیات کی ضرورت ہے ،کھوکھلے نعروں کی نہیں ۔اچھی صحت، تعلیم، روزگار اور سواری عوام کا حق ہے اورحق مانگنے پرنہیں خود جا کر دینا چاہئے ،دعا گو ہو ں کہ پنجاب کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی خدمت کروں اور وسائل ان کی چوکھٹ پر ڈھیر کر دوں۔راجن پور میں گرین الیکٹرک بسوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں مریم نواز نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو نشانے پر لیتے ہوئے کہا کہ جعلی حکومت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کا حق اور ترقی کھا جاتی ہے ۔
خیبر پختونخوا میں ورکرز کیلئے شعور الگ اور حکمرانوں کے بچوں کیلئے شعور الگ ہے ، جب تک آپ اپنے حکمرانوں سے سوال نہیں کریں گے ، وہ نکمے پن کا مظاہرہ کرتے رہیں گے ۔ مریم نواز نے بانی پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اپنے بچوں کو برطانیہ میں بٹھا کر کہتے ہیں کہ پاکستان نہ آنا ،کہیں گرم ہوا نہ لگ جائے جبکہ ورکرکے بچوں کو آگ لگانے کا کہتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ وہ جہاز لے کر جاتی ہیں تو کسی منصوبے کا افتتاح کرتی ہیں ، یہ جہاز لے کر کہاں جائیں گے ؟ اڈیالہ میں جہاز نہیں اترا کرتے ۔مریم نواز نے راجن پور میں گرین الیکٹرک بسوں کے منصوبے کا افتتاح کیا۔ انہوں نے راجن پور ڈی ایچ کیو کتاب چوک سے پی سی بی چوک چین ماڑی تک الیکٹرو بس پر سفر کیا ۔
انہوں نے افتتاحی تقریب سے خطاب میں اپنا کھیت، اپنا روزگارسکیم شروع کرنے ،غریب عوام کو اڑھائی لاکھ ایکڑ زرعی اراضی دینے ،کسان کارڈ دینے اورہر تحصیل میں سنٹر آف ایکسی لینس بنانے کا اعلان کیا۔وزیراعلیٰ نے کہا کہ اپنا کھیت،ا پنا روزگار کے تحت بے روزگار اور غریب افراد کو 3 سے 5 ایکڑ اراضی الاٹ کی جائے گی،کاشتکار کسان کارڈ کے ذریعے کھاد، پیسٹی سائیڈ اور بیج حاصل کر سکیں گے ۔ مریم نواز کا کہناتھاکہ کہتے ہیں راجن پور پنجاب کا آخری ضلع ہے ، میں کہتی ہوں پنجاب راجن پور سے شروع ہوتا ہے ۔ بلوچ پگڑی، بلوچ چادر اور بلوچ ٹوپی کوسلام پیش کرتی ہوں۔ راجن پور کے طلبہ، خواتین، بزرگ اور سپیشل افراد کیلئے گرین بس بالکل فری ہے ۔ گرین الیکٹروبس گرمی میں ایئر کنڈیشن سے ٹھنڈی اور سردی میں گرم ہوگی، عام لوگوں کیلئے کرایہ صرف20 روپے ہے ۔ دل کا مسئلہ ہوتو راجن پور میں ہی علاج ہوگا، بڑوں شہروں کا رخ نہیں کرنا پڑے گا۔