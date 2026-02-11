سکھرموٹر وے پرمئی میں کام کا آغاز
اسلام آباد (,نیوز رپورٹر) وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم نے ہدایات جاری کی ہیں کہ این ایچ اے سکھر حیدرآباد موٹروے (M-6) پر تعمیراتی کام کا باقاعدہ آغاز مئی میں کردے ۔ انہوں نے کہا کہ سکھر،حیدرآباد اور کراچی موٹرویز کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت مکمل کیا جائے گا تاکہ بہتر کارکردگی اور پائیداری کو یقینی بنایا جا سکے ۔
منصوبے کے تمام حصوں پر کام بیک وقت جاری رکھا جائے تاکہ سارا منصوبہ مقررہ وقت کے اندر مکمل ہو سکے ۔ سیالکوٹ-کھاریاں اور اسلام آباد موٹروے کو اب پہلے سے طے شدہ 4 لین کے بجائے 6 لین پر مشتمل شاہراہ کے طور پر تعمیر کیا جائے گا تاکہ مستقبل میں ٹریفک کے بڑھتے ہوئے دباؤ سے بہتر طریقے سے سنبھالا جا سکے ۔