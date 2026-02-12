صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئین کے دائرے میں رہنے والی فوج کو سلام :اچکزئی

  • پاکستان
آئین کے دائرے میں رہنے والی فوج کو سلام :اچکزئی

اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر نہ بھی ہوں تو اپنی قومی ذمہ داریاں جانتے ہیں ہم نے انگریزوں کے خلاف اپنا خون بہایا ہے۔

 ہم تعصب کی بنیاد پر بات نہیں کرتے پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنایا جانا چاہیے ، آئین اور پارلیمنٹ مقدس ہیں۔آئین کے دائرے میں رہنے والی فوج کو سلام پیش کرتے ہیں،جو آئین کا احترام کرتا ہے ہم اسے سلیوٹ کرتے ہیں لیکن جو آئین کو روندے گا اسے مردہ باد نہ کہنے والا ہر پاکستانی مجرم ہے ۔قومی اسمبلی میں قائدِ حزبِ اختلاف محمود خان اچکزئی نے وزیرِ دفاع خواجہ آصف کے خطاب پر‘‘ ردِ عمل’’ میں کہا ہے کہ کبھی جذباتی باتیں نہیں کیں، جو الفاظ ادا کئے ان پر قائم ہوں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

پاک بھارت لڑائی میں 10طیارے گرے :امریکی صدر

یوٹیوب سوشل میڈیا نہیں تاریخی مقدمے میں بیان داخل

کینیڈا:خاتون کی فائرنگ، 10 افراد ہلاک

بنگلہ دیش میں آج پارلیمانی انتخابات اور’’جولائی چارٹر‘‘ریفرنڈم

امریکا نے نئی بنگلہ دیشی حکومت پر نظر یں جمالیں

غزہ :اسرائیلی حملہ ،حماس کے اعلیٰ کمانڈر باسل ہاشم شہید

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فریاد! کہ ہم مارے گئے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
تحریک انصاف‘ آٹھ فروری کے بعد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان کی ایک اور فتح
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
حرص کی بھینٹ چڑھتے تہوار
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
’’مفاہمتی یادداشتوں‘‘ کے سلطان
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak