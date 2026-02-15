صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دنیا میں سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک پاکستان میں ہو رہے ،وزیر صحت

  • پاکستان
دنیا میں سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک پاکستان میں ہو رہے ،وزیر صحت

ملک کا ہر تیسرا شخص شوگر کا مریض ، شہری اپنی ذمہ داریاں پوری کر یں نوجوانوں سے کہتا ہوں پان کھالو، گٹکا ہرگز نہ کھا ؤ ،یہ کینسر ہے ، مصطفی کمال

 اسلام آباد( آئی این پی )وفاقی وزیر صحت مصطفی کمال نے کہاہے کہ نوجوانوں سے کہتا ہوں پان کھالو، گٹکا ہرگز نہ کھا ؤ یہ کینسر ہے ۔انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان میں ہر تیسرے شخص کو شوگر کا مرض لاحق ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ نوجوان گٹکا کھا کر کینسر سے مررہے ہیں،حکومت کی بے شمار غلطیاں ہیں، لیکن شہریوں کو اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرنا ہوں گی۔ ہر سال ملک میں 60 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں جبکہ صحت کے مسائل تیزی سے بڑھ رہے ہیں، کتنے ہسپتال بنائیں۔ بڑھتے امراض پر قابو پانے کے لیے عوامی آگاہی اور احتیاط ضروری ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

پاکستان اسٹاک ایکسچینج:کاروباری ہفتے کے دوران منفی رجحان رہا

سونے کی قیمت میں 7ہزار روپے فی تولہ مزید اضافہ ریکارڈ

سیالکوٹ چیمبر میں اسٹرٹیجک سیمینار 18فروری بدھ کوہوگا

عالمی اثرات مرتب ہونے سے مقامی کاٹن کے بھاؤ گرگئے

پاور سیکٹر کاانتظام فعال واپڈا اداے کودیا جائے ، رمضان اچکزئی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
نئے بنگلہ دیش کا ظہور
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بس ایک آنکھ ہی تو ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بنگالی چوہدری کا انتقام
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کیا تبدیلی ناگزیر ہو چکی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بنگلہ دیش کی نئی قیادت اور بدلتا ہوا جنوبی ایشیا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک ازبک تعلقات‘ نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak