صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تمام سیاسی رہنما مذاکرات کی طرف آئیں،نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی

  • پاکستان
تمام سیاسی رہنما مذاکرات کی طرف آئیں،نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے کہا ہے کہ عمران خان کا حق ہے کہ ذاتی معالج تک رسائی دی جائے ، ملک میں ٹینشن، گالم گلوچ کا ماحول ختم ہونا چاہیے ، سب سیاسی رہنماؤں کو ڈائیلاگ کی طرف آنا چاہیے ،پریس کانفرنس کرتے ہوئے فواد چو دھری نے کہا کہ عمران خان کی صحت کے معاملے پر پوری قوم پریشانی کا شکار ہے۔

آپ عمران خان کے معالج کو رسائی دیں وہ جیل سے بتا دیں ان کے ساتھ کس کو ہونا ہے ، ذاتی ڈاکٹرز تک رسائی ان کا حق ہے ، بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کس کو ہونا چاہیے کس کو نہیں یہ فیصلے کا حق بھی عمران خان کو کرنے دیں۔ سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی نے کہا کہ صدر زرداری نے ایک بیان میں خواتین کو حقیر گردانا، یہ ناپسندیدہ بیان تھا، صدر مملکت کو لوگوں کو جوڑنا چاہیے ، صدر کو اپنا بیان واپس لینا چاہیے ، صدر بانی کے خلاف غیر ضروری بیان بازی کر رہے ہیں، اس وقت واحد حل قومی حکومت کا قیام ہے ۔بیرسٹر محمد سیف نے کہا کہ ملک میں سیاسی صورتحال میں مفاہمت کی ضرورت ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج، تیزی، 54 فیصدحصص کی قیمتیں بڑھ گئیں

ڈالرکی قدرمزید کم،تولہ سونا 2500روپے مہنگا

مرکنٹائل ایکسچینج میں 25ارب روپے کے سودے

کسٹمز ایجنٹس کا پوائنٹ اسکورنگ، کٹوتی نظام کی معطلی کا مطالبہ

ٹی سی ایل کا رمضان المبارک میں خصوصی ڈسکاؤنٹس کا اعلان

ٹرانسپورٹ گروپ کی درآمدات میں 94فیصد اضافہ ریکارڈ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی جماعت یا فورس؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مقامی اور عالمی عقلمندی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوزخ کا سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسرائیلی جارحیت کا نیا نشانہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
وطن کی فکر کر ناداں
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
کرپشن‘ اشرافیہ اور میرٹ کی پامالی
جاوید حفیظ
Dunya Bethak