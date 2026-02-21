صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک فوج ، ایف سی کے افسر ان کا شہدا بلوچستان کو خراج عقیدت مزار پر پھو ل چڑھا ئے ،فاتحہ خوانی

  • پاکستان
اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر) دفاع وطن کی خاطر پاک فوج اور ایف سی بلوچستان کے جوانوں نے ہمیشہ جرأت، عزم اور قربانی کی لازوال داستا نیں رقم کی ہیں۔

پاک فوج اور ایف سی بلوچستان کے افسران و جوانوں کا شہدا بلوچستان کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا جس میں شہداء کے ورثاء کے ہمراہ پاک فوج کے جوانوں نے شہداء کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔شہداء میں صحبت پور سے تعلق رکھنے والے حوالدار لیاقت علی شہید، زیارت سے لانس حوالدار محمد عقیل شہید اور جعفرآباد سے نائیک گلاب خان شہید شامل ہیں۔پاک فوج کے جوانوں نے نوشکی سے تعلق رکھنے والے لانس نائیک عبدالستار شہید اور کوہلو کے سپاہی عبدالسخی شہید کے مزارپر بھی حاضری دی۔وطن عزیز کے دفاع میں جان نچھاور کرنے والے شہداء کو پوری قوم خراج عقیدت پیش کرتی ہے ۔

