گرین ٹریکٹر پر وگرام فیز3کا افتتاح،کاشتکاروں کی فلاح وبہبود ترجیح:مریم نواز
وزیراعلیٰ نے قرعہ اندازی کی ،کامیاب ہونے و الے بہاولپور کے خوش نصیب کاشتکار کو ٹیلی فون کرکے مبارک باد دی گرین ٹریکٹر سکیم سے زرعی لینڈ سکیپ بدل رہا :مریم نواز ،2سال میں 31ہزار کاشتکاروں کو ٹریکٹر دئیے گئے :بریفنگ
لاہور(دنیانیوز)وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے سی ایم گرین ٹریکٹر پروگرام فیز 3 کا افتتاح کردیا، ان کاکہناتھاکہ پاکستان مسلم لیگ ن نے ہمیشہ کاشتکاروں کی فلاح وبہبود پر توجہ مرکوز کی ہے ۔وزیراعلیٰ نے گزشتہ روز فیز 3کی باقاعدہ قرعہ اندازی کی اور کامیاب کاشتکاروں کو مبارکباد دی،مریم نواز نے قرعہ اندازی میں نام آنے والے خوش نصیب کاشتکاروں کو خود فون کیا،انہوں نے بہاولپور کے حمزہ لیاقت سے بات چیت کی اور مبارکباد دیتے ہو ئے کہاکہ میں آپ کی وزیراعلیٰ بول رہی ہوں ،قرعہ اندازی میں آپ کا ٹریکٹر نکل آیاہے آپ کو اور آپ کے والدین کو مبارک ہو۔ وزیراعلیٰ کا کہناتھاکہ گرین ٹریکٹر سکیم آنے سے زرعی لینڈ سکیپ بدل رہا ہے ،ہمیشہ کی طرح کاشتکاروں کی فلاح و بہبود پر توجہ مرکوزکی ہے ۔ صوبائی وزیر زراعت سید عاشق حسین کرمانی نے بریفنگ دی اور بتایا کہ سی ایم گرین ٹریکٹر سکیم کے تھرڈ فیز کے لئے پانچ ایکڑ زمین کے مالک 4 لاکھ 27 ہزارکاشتکاروں نے اپلائی کیا، گزشتہ25 سال میں 20 ہزار ٹریکٹر دئیے گئے جبکہ دو سال میں پنجاب کے کا شتکاروں کو 31ہزار ٹریکٹر دئیے جو ایک ریکارڈ ہے ۔ سکیم کے پہلے 2 مراحل میں 21 ہزار ٹریکٹر فراہم کئے جا چکے ہیں جبکہ تیسرے مرحلے میں 50 سے 65 ہارس پاور کے مزید 10 ہزار ٹریکٹر دئیے جائیں گے ،2024سے پنجاب حکومت زرعی مشینری کا استعمال یقینی بنانے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے ۔