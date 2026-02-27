صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
سعودی عرب جانیوالی ایئر ہوسٹس سے کراچی ایئرپورٹ پر ممنوعہ اشیا برآمد

کراچی(سٹاف رپورٹر)کراچی ایئرپورٹ پر ایف آئی اے نے خاتون کریو ممبر سے ممنوعہ اشیا برآمد کرلیں۔ترجمان ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ خاتون سعودی عرب کے لیے ایگزٹ ری انٹری کے ساتھ روانہ ہورہی تھی۔۔۔

 جس سے سگریٹ کے 26 بنڈل، گٹکے کے 9 پیکٹ، تمباکو اور سپاری برآمد کی گئی۔ خاتون غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز سے کراچی سے ریاض جا رہی تھی،خاتون 2014 سے بطور ایئرہوسٹس خدمات انجام دے رہی ہے اورمسافر کے طور پر سفر کر رہی تھی۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ خاتون نے اعتراف کیا کہ وہ 6 ماہ سے ممنوعہ اشیا کی غیرقانونی ترسیل میں ملوث ہے ۔ خاتون کے مطابق 10 سے 12 دیگر کریو ممبرز بھی غیرقانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ 

