صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کاروباری برادری یو اے ای سے سرمایہ واپس لائے :ایس ایم تنویر

  • پاکستان
کاروباری برادری یو اے ای سے سرمایہ واپس لائے :ایس ایم تنویر

پاکستان کو معاشی استحکام حاصل کرنے کیلئے سپورٹ کی ضرورت ہے :بیان

 لاہور(کامرس رپورٹر)فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری (ایف پی سی سی آئی)کے ممتاز رہنما و یونائیٹڈ بزنس گروپ (یو بی جی)کے سرپرست اعلیٰ ایس ایم تنویر نے پاکستانی سرمایہ کاروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات کے رئیل اسٹیٹ سیکٹر سے اپنی سرمایہ کاری واپس لائیں اور پاکستان میں دوبارہ سرمایہ کاری کریں۔اب وقت آگیا وہ اپنی سرمایہ کاری کو آبائی ملک میں بھیجیں، بجائے اس کے کہ انہیں تنازعات سے دوچار انتہائی غیر مستحکم خطے میں رکھا جائے ۔

انہوں نے پاکستانی سرمایہ کاروں سے حب الوطنی کی اپیل کرتے ہوئے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان کو معاشی استحکام حاصل کرنے کیلئے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے ،وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار معیشت کی تعمیر نو کیلئے گزشتہ دو سالوں میں انتھک محنت کی ،ملک کی اقتصادی ترقی کیلئے ان کی لگن اور عزم قابل تعریف ہے ، اب یہ کاروباری برادری پر منحصر ہے وہ اپنا کردار ادا کرے ،پاکستان میں ترقی کے بے پناہ امکانات ہیں۔ ایس ایم تنویر نے پاکستانی سرمایہ کاروں پر زور دیا کہ وہ تیزی سے کام کریں اور پاکستان میں دستیاب مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ کے ملک کو آپ کی سرمایہ کاری، مہارت اور آپ کے اعتماد کی ضرورت ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی
Dunya Bethak