سی ای او ایجوکیشن لاہور سمیت کئی اضلاع کے افسروں کاتبادلہ
محمد یاسین خان راولپنڈی منتقل، آصف مسعود سی ای او ایجوکیشن وزیرآباد مقرر عقیلہ انتخاب خان کی خدمات واپس، تنویر احمد سی ای او ایجوکیشن جھنگ تعینات
لاہور (اپنے سٹاف رپورٹر سے )محکمہ سکول ایجوکیشن پنجاب میں بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ سیکرٹری سکول ایجوکیشن مدثر ریاض کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق سی ای او ایجوکیشن لاہور نذیر حسین کا تبادلہ کرتے ہوئے انہیں ڈی ای او میانوالی تعینات کر دیا گیا ہے ، جبکہ سی ای او ایجوکیشن راولپنڈی طارق محمود کو سی ای او ایجوکیشن لاہور مقرر کر دیا گیا ہے ۔اسی طرح سی ای او ایجوکیشن وزیرآباد محمد یاسین خان کو راولپنڈی منتقل کر دیا گیا ہے ۔ مزید برآں آصف مسعود کو سی ای او ایجوکیشن وزیرآباد جبکہ ارشاد نذر عباس کو سی ای او ایجوکیشن راجن پور تعینات کیا گیا ہے ۔سی ای او ایجوکیشن جھنگ عقیلہ انتخاب خان کی خدمات واپس لے لی گئی ہیں اور ان کی جگہ تنویر احمد کو سی ای او ایجوکیشن جھنگ مقرر کر دیا گیا ہے ۔ دوسری جانب ڈی ای او میانوالی ملک طارق عباس کو فوری طور پر عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے ۔