صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان نے ایران میں اپنے سفارتی عملے کی تعداد محدود کردی

  • پاکستان
پاکستان نے ایران میں اپنے سفارتی عملے کی تعداد محدود کردی

اسلام آباد(آن لائن)پاکستان نے ایران میں اپنے سفارتی عملے کی تعداد محدود کردی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق غیر سفارتی عملہ کو حفاظتی طور پر فی الحال واپس بلا لیا گیا ہے۔

 ذرائع کے مطابق ایران میں پاکستانی سفارتکار انتہائی مشکل حالات میں اپنے فرائض بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو پاکستانی سفارتکاورں اور عملے کی قیادت کر رہے ہیں،ایران میں پاکستانی سفارتخانہ اور قونصل خانے ، مشکل حالات کے باوجود پاکستانیوں کی سہولت کے لئے کھلے ہیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی
Dunya Bethak