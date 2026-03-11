صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تہرے قتل کے ملزموں کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے :آئینی عدالت

  • پاکستان
اسلام آباد (کورٹ رپورٹر) وفاقی آئینی عدا لت نے تہرے قتل کیس میں ریمارکس دیئے کہ تین افراد کے قتل کے ملزمان کو عدالت تحفظ فراہم نہیں کر سکتی۔

 جسٹس حسن اظہر رضوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے دوران سماعت نشاندہی کی کہ مقدمے میں بعض ملزمان مفرور ہیں۔   عدالت نے وکیل کو ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ ادھر جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں وفاقی آئینی عدالت کے دو رکنی بینچ نے دکان متاثرین کیس میں  نیب اور پراسیکیوٹر پنجاب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ملزم یوسف احد کو آئندہ سماعت تک عبوری ضمانت دے دی۔ 

