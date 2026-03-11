صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکھر جیل میں قید سابق ایم این اے علی وزیرکو رہا کرنے کاحکم

  • پاکستان
سکھر جیل میں قید سابق ایم این اے علی وزیرکو رہا کرنے کاحکم

حیدر آباد (بیورو رپورٹ )سندھ ہائی کورٹ سرکٹ بینچ حیدرآباد نے خیبرپختونخوا کے سابق رکن قومی اسمبلی علی وزیر کی سکھر جیل سے رہائی کا حکم دے دیا۔

وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ علی وزیر کو ناحق سکھر جیل میں قید رکھا گیا ہے ۔سابق ایم این اے علی وزیر پشتونوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے تھے ۔علی وزیر کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کیے گئے اور وہ پیکا ایکٹ کے تحت درج کیس میں سکھر جیل میں قید کاٹ رہے تھے ۔عدالت نے علی وزیر کو سکھر جیل سے رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

سائرہ یوسف کا سابقہ ساس سمیت اہم خواتین کوخراجِ تحسین

میری زندگی پر بھی فلم بن سکتی ہے :جان ریمبو

نائلہ راجہ کو بغیر میک اپ ویڈیو شیئر کرنا مہنگا پڑ گیا

فضا علی شیطان کی جانشین،نبیہہ کے شوہر کا ردعمل

شعیب کی جانب سے خون ٹیسٹ کے ذکر پر دیپیکا آبدیدہ

شاہ رخ فلم ’’جیلر 2‘‘ میں رجنی کانت کیساتھ نظر آئینگے

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی
Dunya Bethak