دیامر، ہنگو : پولیس پر فائزنگ، 4 اہلکار شہید، ڈی ایس پی سمیت 7 زخمی
تھور نالہ میں افیون تلف کرنیوالی ٹیم پر فائرنگ سے مقابل شاہ ، حضرت اﷲ اور عبدالرحیم دم توڑگئے چھپری وزیران میں پولیو ٹیم کی حفاظت پر مامور پولیس کونشانہ بنایاگیا،وزیراعلیٰ اور وزیرداخلہ کی مذمت
اسلام آباد،گلگت،پشاور (نیوزایجنسیاں )دیامراورہنگومیں پولیس پرنامعلوم دہشتگردوں کی فائرنگ سے 4اہلکارشہید اورڈی ایس پی سمیت 7اہلکار زخمی ہو گئے ۔بتایاگیاہے کہ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر کے علاقے تھور نالہ میں پولیس ٹیم غیر قانونی پوست کی کاشت کو تلف کر رہی تھی کہ نامعلوم افراد نے اچانک فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں تین اہلکارمقابل شاہ ، حضرت اﷲ اور عبدالرحیم موقع پر ہی شہید ہوگئے جبکہ ڈی ایس پی فقیر محمد، اہلکار نقیل احمد اور رحمت اﷲ زخمی ہوگئے ،جنہیں فوری طور پر قریبی طبی مرکز منتقل کر دیا گیا ، وزیرداخلہ محسن نقوی نے واقعہ کی مذمت کرتے ہوئے شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا،لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا اورکہا کہ شہدا کی عظیم قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔
شہید اہلکاروں کے خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ادھرہنگو کے علاقے چھپری وزیران میں انسداد پولیو ٹیم کی حفاظت کیلئے تعینات پولیس وین پر نامعلوم افرادنے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں 5 اہلکار زخمی ہوگئے اورہسپتال میں زیرعلاج ہیڈ کانسٹیبل اسرار الحق زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہوگیا،جس کی نمازِ جنازہ پولیس ٹریننگ کالج (پی ٹی سی) ہنگو میں سرکاری اعزاز کیساتھ ادا کردی گئی اور جسدِ خاکی ان کے آبائی گاؤں ضلع شانگلہ روانہ کر دیا گیا جہاں انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپردِ خاک کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے مذمت کی اورکہاکہ قومی فریضہ پر مامور اہلکاروں کو نشانہ بنانا انتہائی بزدلانہ فعل ہے ، دہشتگرد اپنے مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہونگے اورانہیں نشان عبرت بنائیں گے۔