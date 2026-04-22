  • پاکستان
امریکا ایران جنگ کے سبب دنیا سہمی ہو ئی ہے :جمیل احمد

90 لاکھ لوگ جنگ کے فیصلے کے خلاف نکلے ہیں :سابق سفیرپاکستان ٹرمپ پر انتخاب کا پریشر :ادریس علی، ’’دنیا مہر بخاری کیساتھ‘‘ گفتگو

لاہور (دنیا نیوز )پاکستان کے سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان نے کہا کہ امریکا، ایران جنگ کے سبب دنیا سہمی ہو ئی ہے ، اگر یہ مذاکرات مثبت نہیں ہوتے تو تباہی ہی تباہی ہو گی ۔دنیا نیوز کے پروگرام’’دنیا مہر بخاری کے ساتھ‘‘ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ ساری دنیا اس طرف نگاہیں لگائے بیٹھی ہے ، اسلام آباد اس وقت 20 ہزار سکیورٹی اہلکار لگائے ہوئے ، ٹرمپ نے پہلے بھی عجلت میں فیصلے لئے ، دوسری جانب 90 لاکھ لوگ جنگ کے فیصلے کے خلاف نکلے ، ٹرمپ اس وقت بہت پریشر میں ہیں ۔سینئر صحافی ادریس علی نے کہا کہ جے ڈی وینس ابھی تک واشنگٹن میں ہیں ، امریکا میں اسوقت دو نظریات کار فرما ہیں ، اسی لئے ٹرمپ ایک گھنٹے کچھ  کہتے ہیں اگلے ہی گھنٹے اس پر یو ٹرن لیتے ہیں ، ٹرمپ پر انتخاب کا بہت بھاری پریشر بھی ہے۔ 

 

 

 

 

مزید پڑہیئے

فضا علی کی نئی ویڈیو وائرل، شوہر کی قلابازیوں پر لوگوں کا تمسخر

شان شاہد شاہ رخ خان سے بڑے اداکار ہیں:میرا

ٹک ٹاکر کی پیرا فورس کی گاڑی پر ماڈلنگ، تصاویر و ویڈیوز وائرل

اداکار آغا علی شوٹنگ کے دوران زخمی ہو گئے

شبیر جان کی بیٹی کیساتھ ٹک ٹاک ویڈیو نے دل جیت لیے

ٹام کروزکی ’’ٹاپ گن‘‘ اور اس کا سیکویل دوبارہ سینماؤں میں پیش کرنے کا اعلان

ایاز امیر
پیغام رسانی کافی نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سول سروسز اکیڈمی لاہور اور خواجہ آصف
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
کتابیں کیوں نہیں پڑھی جاتیں؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
مذاکرات کا دوسرا دور،امیدیں اور توقعات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
خاموش معاہدہ اور وائٹ ہاؤس کا جواب
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مساواتِ بنی آدم
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
