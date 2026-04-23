مودی دہشتگرد،اسے پہلگام واقعہ کا پہلے سے علم تھا ، ارجن کھڑگے

  • پاکستان
بی جے پی برابری اورانصاف پر یقین نہیں رکھتی، کانگریسی رہنما کی شدید تنقید

 اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)مودی کاپہلگام فالس فلیگ آپریشن سے شروع ہونے والی ہزیمت اور رسوائی کا سفر تاحال جاری ہے ۔کانگریسی رہنما ارجن کھڑگے نے مودی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہامودی ایک دہشتگرد ہے کیونکہ اس کی پارٹی برابری اورانصاف پر یقین نہیں رکھتی ، ارجن کھڑگے نے گزشتہ برس پہلگام فالس فلیگ آپریشن پربھی مودی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور 6 مئی 2025کو پہلگام واقعہ کوانٹیلی جنس اداروں کی ناکامی قرار دیاتھا۔انہوں نے دعویٰ کیا کہ مودی کو پہلگام واقعہ کا پہلے سے علم تھا جس پرانہوں نے مقبوضہ کشمیرکادورہ منسوخ کیاتھا۔ماہرین کے مطابق بھارت کے اندر سے مودی کو دہشتگرد قرار دیا جانا بھارتی عوام میں ہندوتوانظریات کیخلاف بڑھتی شدیدنفرت کی عکاسی ہے ،پہلگام فالس فلیگ آ پریشن کوایک سال گزرنے کے باوجود بھارت اپنے الزامات کے حوالے سے کوئی مستندشواہدپیش نہیں کرسکا۔ 

پولیس مقابلوں میں 2ڈاکو ہلاک ، ایک اہلکار زخمی

وارداتوں میں شہری لاکھوں کی نقدی، گاڑیوں سے محروم

اٹلی بھیجنے کے نام پر 19لاکھ 40 ہزار کا فراڈ،یو ٹیوبر کاشف ضمیر کیخلاف ایک اور مقدمہ درج

پتوکی:شوہر نے ڈنڈوں کے وار سے بیوی کو قتل کر دیا

قصور: ٹریفک حادثات میں نوجوان جاں بحق، کمسن بچی زخمی

منشیات فروش رنگے ہاتھوں گرفتار ڈیڑھ کلو سے زائد چرس برآمد

کاروکاری ’’ناقابلِ قبول‘‘ ہے!!
لیکن اب ہمیں ہنسی نہیں‘ رونا آتا ہے
مذاکرات میں تعطل کیوں پیدا ہوا؟
جنگ کا اُلجھا ہوا ریشم
قربانت شوم آغا!
اصل خطرہ!
