صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یکم جولائی سے اراضی مالکان کیلئے گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ لازمی قرار

  • پاکستان
شہری آن لائن یا اراضی ریکارڈ سنٹر سے سرٹیفکیٹ لے سکتے ، پنجاب لینڈز ریکارڈز اتھارٹی

راولپنڈی (اے پی پی)پنجاب لینڈ ریکارڈز اتھارٹی نے راولپنڈی ڈویژن میں جائیداد کی خرید و فروخت کے عمل کو مزید شفاف بنانے کے لیے یکم جولائی سے ’’ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ ‘‘کو لازمی قرار دے دیا ۔ترجمان کے مطابق اس فیصلے کا اطلاق راولپنڈی ڈویژن کے تمام اضلاع، بشمول راولپنڈی، اٹک، جہلم اور چکوال پر ہوگا، جہاں اب کسی بھی جائیداد کی رجسٹری یا انتقال سے قبل اس سرٹیفکیٹ کا حصول لازمی ہوگا۔ شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی خرید و فروخت سے قبل متعلقہ اراضی ریکارڈ سنٹر سے گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ ضرور حاصل کریں تاکہ قانونی پیچیدگیوں سے بچ سکیں۔ سرٹیفکیٹ کے اجرا سے قبل ملکیت، زمین کے ریکارڈ، ٹیکس واجبات اور دیگر قانونی پہلوؤں کی مکمل چھان بین کی جاتی ہے ۔ شہری یہ سرٹیفکیٹ قریبی اراضی ریکارڈ سنٹر یا آن لائن نظام کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں جس کے لیے شناختی کارڈ اور جائیداد کی مکمل تفصیلات فراہم کرنا ہوں گی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
زخمی پرندہ اور ہارورڈ کا ایم بی اے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دائرے میں سفر کرنے والے ہم لوگ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کامیاب سفارت کاری اور ہمارے پرانے روگ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
وفاق سے شکایات کا معاشی پہلو
شاہد کاردار
رشید صافی
پاکستان کی متبادل تجارتی پالیسی
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں…(5)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak