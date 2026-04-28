صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
شیرافضل مروت کاسہیل آفریدی کا بطور وزیرِ اعلیٰ انتخاب چیلنج کرنے کااعلان

اسلام آباد (نیوزایجنسیاں ) قومی اسمبلی کے رکن شیر افضل مروت نے کہاہے کہ سہیل آفریدی کے بطور وزیرِ اعلیٰ انتخاب کو چیلنج کرنے جا رہا ہوں،امیدہے سہیل آفریدی گھرجائیں گے۔

 ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی تباہی اور خراب گورننس کا حشر زبان زد عام ہے ، سزا یافتہ جیل سے کوئی احکامات نہیں دے سکتا، بانی پی ٹی آئی کے حکم پر سلمان اکرم راجہ نے اڈیالہ کے باہر نامزدگی کا بتایا تھا،پارٹی بچانی ہے تو سہیل آفریدی اور سلمان اکرم راجہ وغیرہ کو سائیڈ لائن کرنا ہو گا، اگر بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈاپور کو با اختیار بنایا جائے تو عمران خان 3 ماہ میں جیل سے باہر آجائیں گے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
زخمی پرندہ اور ہارورڈ کا ایم بی اے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دائرے میں سفر کرنے والے ہم لوگ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کامیاب سفارت کاری اور ہمارے پرانے روگ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
وفاق سے شکایات کا معاشی پہلو
شاہد کاردار
رشید صافی
پاکستان کی متبادل تجارتی پالیسی
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں…(5)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak