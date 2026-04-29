پمز میں عمران خان کا معائنہ، آنکھ میں چوتھا انجکشن لگایا گیا

آنکھوں ،دانتوں اور دیگر حوالے سے مکمل چیک اپ، طبی طور پرمکمل مستحکم رہے رضامندی لیکرآپریشن تھیٹر میں پراسیس ،ہدایات کیساتھ ڈسچارج:پمز انتظامیہ

راولپنڈی،اسلام آباد (احمد بھٹی،ایس ایم زمان) بانی تحریک انصاف عمران خان کو آنکھ میں چوتھا انجکشن لگایا گیا جس کے بعد ان کو واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا،جیل ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو خصوصی سکیورٹی حصار میں اڈیالہ جیل سے پمز لے جایا گیا جہاں ان کی آنکھوں، دانت اور دیگر حوالے سے چیک اپ کیا گیا،یہ بانی پی ٹی آئی کا معمول کا معائنہ تھا، طبی معائنہ کے بعد صبح سویرے ان کو واپس اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا، اس حوالے سے پمز انتظامیہ نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کو آنکھوں کے فالو اپ علاج کیلئے پمز لایا گیا۔

عمران خان کو اینٹی وی ای جی ایف انٹرا ویٹریل انجکشن کی چوتھی ڈوز دی گئی، میڈیکل پراسس سے قبل ان کی رضا مندی حاصل کی گئی۔ہسپتال انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ماہرین چشم نے معائنہ کیا، مریض طبی طور پر مستحکم پایا گیا، آپٹیکل کوہیرنس ٹوموگرافی میں طبی بہتری پائی گئی، مریض کی مکمل آگاہی و رضامندی اور معیاری نگرانی کے تحت آپریشن تھیٹر میں پراسیس مکمل کیا گیا،مریض طریقہ کار سے پہلے ، دوران اور بعد میں طبی طور پر مستحکم رہا، مزید نگہداشت، فالو اپ ہدایات اور دستاویزات کے ساتھ مریض کو ڈسچارج کر دیا گیا۔

 

ہانیہ عامر کی عاصم اظہر کے نام کا ماسک پہن کر کنسرٹ میں شرکت

نوازالدین کا بالی ووڈ میں نسل پرستی کا سامنا کرنیکا اعتراف

پریتی زنٹا کا خود کو ‘ٹرافی’ کہے جانے پر سخت ردِعمل

انسان ہوں، ہمیشہ فلٹرز جیسی نظر نہیں آ سکتی:دنانیر

اپنا ملک چھوڑا ہے ، بیچا نہیں،سجاد علی کا بھارتی شہریت کی پیشکش پر جواب

ٹیلر سوئفٹ کی اپنی آواز،شخصیت ٹریڈ مارک کرنیکی درخواست

آج کے کالمز

ایاز امیر
ثالثی اور سفارتکاری کے نئے تقاضے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک کمینی سی خوشی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم، ٹیکنالوجی اور پائیدار ترقی
شاہد صدیقی
سلمان غنی
ایرانی وزیر خارجہ کا سفارتی مشن
سلمان غنی
محمد حسن رضا
عوام خطرے میں، حکمران بے خبر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نماز کی ادائیگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
