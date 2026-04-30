صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فلم سٹی پاکستان کا پہلا میڈیا پروڈکشن ہب بنے گا : مریم نواز

  • پاکستان
وزیراعلیٰ سے آسکر ایوارڈ یافتہ پاکستانی نژاد فلمساز شرمین عبید چنائے کی ملاقات ، فلم سٹی منصوبے پر اشتراک کا ر پر اتفاق

لاہور(دنیانیوز)وزیراعلیٰ مریم نواز نے کہاہے کہ پنجاب فلم سٹی پراجیکٹ ملک کا پہلا ’’اینڈ ٹو اینڈ‘‘میڈیا پروڈکشن ہب ہوگا ،جہاں فلم، ٹی وی، ڈیجیٹل میڈیا، وی ایف ایکس اور پوسٹ پروڈکشن کی جدید سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ سے آسکر ایوارڈ یافتہ پاکستانی نژاد فلمساز اور صحافی شرمین عبید چنائے نے ملاقات کی جس میں فلم، ثقافت اور میڈیا کے فروغ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔مریم نواز نے شرمین عبید چنائے کا خیر مقدم کرتے کہا دستاویزی فلم سازی کے ذریعے معاشرتی مسائل کو اجاگر کرنا قابل تحسین عمل ہے۔

ملاقات پراین ایس آئی ٹی سٹی میں پنجاب فلم سٹی کے قیام کے منصوبے پر بھی گفتگو ہوئی اور باہمی تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ مریم نواز کاکہناتھاکہ فلم سٹی پراجیکٹ میں جدید سٹوڈیوز، ساؤنڈ سٹیجز، پوسٹ پروڈکشن لیبز، شوٹنگ لوکیشنز اور جھیل کی تعمیر بھی شامل ہوگی جبکہ کنونشن ہال، میڈیا ٹریڈ ہب اور فلم و میوزک سکول بھی قائم کئے جائینگے ۔شرمین عبید چنائے نے وزیراعلیٰ کی فن و ثقافت کے فروغ کیلئے اقدامات کو سراہتے کہا پنجاب میں ثقافتی سرگرمیوں کے احیا سے مثبت تاثر اجاگر ہو رہا ہے ۔

انہوں نے بسنت فیسٹیول اور ہارس اینڈ کیٹل شو جیسے اقدامات کو قابل تحسین قرار دیا اور کہا ان تقریبات کو عالمی سطح پر متعارف کرانے کیلئے اقدامات کئے جا رہے ہیں۔بعدازاں مریم نواز نے زلزلہ متاثرین کے عالمی دن پر پیغام میں کہا 2005 کے تباہ کن زلزلہ متاثرین کے دکھ آج بھی قوم کے دلوں میں زندہ ہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کیلئے بہتر انفراسٹرکچر، جامع منصوبہ بندی اور عوامی آگاہی ناگزیر ہے ۔حکومت پنجاب قدرتی آفات سے بچاؤ اور بحالی کیلئے مؤثر اقدامات کر رہی ہے جبکہ جدید ٹیکنالوجی، جیوگرافک انفارمیشن سسٹمز اور محفوظ تعمیرات کے فروغ سے مستقبل میں نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

Dunya Bethak