آپریشن غضب للحق : افغان طالبان کی کئی چوکیاں ، گاڑیاں تباہ

  • پاکستان
چمن سیکٹر میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی بلااشتعال جارحیت پرکارروائی آپریشن غضب للحق مقررہ اہداف کے حصول تک جاری رہیگا:سکیورٹی ذرائع

اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)پاک افغان سرحد پر افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی بلااشتعال جارحیت پر پاک فوج نے بھرپور جواب دیا ۔ سکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے چمن سیکٹر میں افغان طالبان کی چوکیوں اور گاڑیوں کو تباہ کردیا اور پاک فوج کی کارروائیوں نے افغان طالبان اورفتنہ الخوارج کو پسپائی پر مجبور کردیا۔سکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ سکیورٹی فورسز کا دفاع وطن کیلئے غیرمتزلزل عزم ملک کی سالمیت یقینی بنارہا ہے ، پاک فوج کا آپریشن غضب للحق تمام مقررہ اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ 

