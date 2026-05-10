صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیراعظم کی نوازشریف سے ملاقات ، اہم امور پر تبادلہ خیال

  • پاکستان
وزیراعظم کی نوازشریف سے ملاقات ، اہم امور پر تبادلہ خیال

آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان انتخابات ،ایران امریکا مذاکرات کیلئے کوششوں پر گفتگو

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیراعظم شہباز شریف نے جاتی امرا میں مسلم لیگ (ن)کے قائد نواز شریف سے اہم ملاقات کی جس میں سیاسی و معاشی صورتحال اور اہم حکومتی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ذرائع کے مطابق ملاقات میں نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور وزیراعلیٰ مریم نواز بھی موجود تھیں۔ اسحاق ڈار نے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وجوہات سے آگاہ کیا جبکہ نواز شریف نے عوامی مشکلات کم کرنے اور غریب طبقے کو ریلیف دینے پر زور دیا۔نواز شریف کا کہنا تھا کہ مہنگائی پر قابو پائے بغیر عوام کو حقیقی ریلیف دینا ممکن نہیں، وفاق اور پنجاب میں ن لیگ حکومت کی پالیسی عوامی مسائل کے حل پر مرکوز ہونی چاہئے ۔ملاقات میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے آئندہ انتخابات پر بھی مشاورت کی گئی جبکہ ایران امریکا مذاکرات سے متعلق قومی قیادت کی پس پردہ کوششوں پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک دوسرے کی طاقت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنگ کب تک چلے گی؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
معرکہ حق کے ہر ہیرو کو سلام
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کو چین سے کیا ملے گا؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
عالمی سپر پاور کا بدلتا منصب
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak