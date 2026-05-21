صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاقی تعلیمی اداروں میں 25مئی سے موسم گرما تعطیلات کا اعلان

  • پاکستان
وفاقی تعلیمی اداروں میں 25مئی سے موسم گرما تعطیلات کا اعلان

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی نظامت تعلیمات نے تعلیمی اداروں میں 25مئی سے 31جولائی تک موسم گرما اور عید الاضحی کی تعطیلات کا شیڈ ول جاری کر دیا۔

 نوٹیفکیشن کے مطابق تعلیمی ادارے 3 اگست کو دوبارہ کھلیں گے ۔ چھٹیوں کے دوران اداروں کے سربراہ اور انتظامی عملہ صبح 9 بجے سے دوپہر 1 بجے تک دفتری اوقات میں موجود رہے گا۔ 15 جون سے شروع دو ہفتوں پر مشتمل "سمر فیسٹا" میں طلبہ کی شرکت یقینی بنائی جائے گی۔ جماعت نہم اور دہم کے طلبہ کے لیے جون یا جولائی میں کوچنگ کلاسز ہوںگی تاکہ نصاب بروقت مکمل کیا جا سکے ۔ یہ کلاسز ڈیجیٹل ہب کنیکٹڈ کلاس روم کے ذریعے بھی کرائی جا سکتی ہیں، جون میں براہِ راست کلاسز اور جولائی میں ریکارڈ شدہ کلاسز ہوں گی۔ اساتذہ کے تربیتی سیشنز کے لیے نامزدگیاں 22 مئی تک جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے ، نامزد اساتذہ کی شرکت لازمی ہوگی۔ بیچلرز (بی ایس اور اے ڈی پی) کے طلبہ کی کلاسز شیڈول اور سمسٹر کیلنڈر کے مطابق جاری رہیں گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکا ، ہوٹل نے کیک کاٹنے کے 30ہزار چارج کرلیے

امریکی پروازوں میں چرس لیجانے کی اجازت،سرپرائز کیساتھ

سائنسدان معدوم پرندہ دنیا میں واپس لانے کے قریب

وہ منفرد عمارت جسے تعمیراتی عجوبہ قرار دیا جاتا ہے

وزن گھٹانے والے انجیکشنز، چھٹیاں لینے کی شرح کم کر سکتے

روس کی خلائی راکٹوں پر اشتہارات چھاپ کر کمائی شروع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پنکی اور Whataboutism
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جھاڑو کون پھیرے گا؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بے بس مسلم عوام اور افغانستان میں بھوک کا ڈیرہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دُلہا دلہن کا مقابلہ اور پاکستان کرکٹ ٹیم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
الطاف حسن قریشی۔ مسلسل تین حادثے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
قربانی کے مسائل
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak