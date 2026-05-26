صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس پی ترقی کیس:ہائیکورٹ کی آئی جی کو سیکرٹری داخلہ کیساتھ معاملہ اٹھانے کی ہدایت

  • پاکستان
ایس پی ترقی کیس:ہائیکورٹ کی آئی جی کو سیکرٹری داخلہ کیساتھ معاملہ اٹھانے کی ہدایت

اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے )اسلام آباد ہائیکورٹ نے وفاقی پولیس کے ایس پی اسرار احمد کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ترقی سے متعلق درخواست ہدایات کے ساتھ نمٹا دی۔

جسٹس ارباب طاہر کے جاری تحریری فیصلہ میں عدالت نے آئی جی اسلام آباد کو سیکرٹری داخلہ کے سامنے فوری معاملہ اٹھانے اور محکمہ کی ترقیاتی کمیٹی کا اجلاس بلانے کیلئے فوری اقدام کی ہدایت کی۔ کمیٹی میں درخواست گزار کے کیس پر قانون اور رولز و پالیسی کے مطابق غور، اگر درخواست گزار اہل اور فٹ پایا جائے تو ریٹائرمنٹ سے پہلے اس کے کیس کا فوری فیصلہ کیا جائے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیامت جو سوشل میڈیا ڈھا رہا ہے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سرکار کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آج کا عظیم دن
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
آئی ایم ایف پر انحصار کی وجوہات
شاہد کاردار
رشید صافی
داخلی سلامتی کا منفرد ماڈل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن…(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak