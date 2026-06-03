صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے این ایف کے بیانات پرسزائیں،زیرتحویل ملزم ماردیئے جاتے ہیں:سپریم کورٹ

  • پاکستان
اے این ایف کے بیانات پرسزائیں،زیرتحویل ملزم ماردیئے جاتے ہیں:سپریم کورٹ

اسلام آباد (کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ نے لاہور کی رہائشی نازیہ مختار خواجہ کے خلاف منشیات برآمدگی کے مقدمے میں پانچ لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کرتے ہوئے ملزمہ کے گھر کی سی سی ٹی وی فوٹیج کا فرانزک کرانے کا حکم دے دیا۔

جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس صلاح الدین پنہوار پر مشتمل تین رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ ملزمہ کے وکیل احسن بھون نے اے این ایف کی کارروائی کی سی سی ٹی وی فوٹیج عدالت میں چلائی اور مؤقف اختیار کیا کہ فوٹیج سے واضح ہوتا ہے کہ ایک اے این ایف اہلکار منشیات اپنے ساتھ لے کر گھر میں داخل ہوا۔ خود منشیات گھر میں رکھ کر ملزمہ کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا گیا،جسٹس اشتیاق ابراہیم نے اے این ایف حکام پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عدالتیں اے این ایف کے بیانات کی بنیاد پر لوگوں کو سزائیں سناتی ہیں، اس لیے کمرہ عدالت میں جھوٹ نہیں بولا جانا چاہیے اور خدا کا خوف کرنا چاہیے ،جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا کہ بعض مقدمات میں ملزمان تحویل میں ہوتے ہوئے بھی مار دیئے جاتے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ویمنز ٹی ٹونٹی ورلڈکپ،دنیا کی نظریں جارح مزاج بیٹرز پر

چاچا کرکٹ کی پاکستان سے محبت،ورلڈ کپ کیلئے مکان بیچ دیا

دوسرا ون ڈے ،آسٹریلیا نے پاکستان کو 41 رنز سے ہرا دیا

نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں لیول ٹو کوچنگ کورس شروع

امپائر پر آئس بیگ پھینکنے پر ٹم ڈیوڈ ایک میچ کیلئے معطل

ورلڈ کپ میں پیسرز کا الگ ہی باؤنس ہوگا:راشدلطیف

آج کے کالمز

ایاز امیر
نپولین اور ہٹلر کی کہانی دہرائی جا رہی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی موت
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں
شاہد صدیقی
سلمان غنی
ابراہیمی معاہدہ، امریکی مائنڈ سیٹ کا آئینہ دار
سلمان غنی
محمد حسن رضا
بجٹ یا عوام کیلئے سالانہ چارج شیٹ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خاندانی اختلافات کا خاتمہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak