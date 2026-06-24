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پنجگور میں سکیورٹی فورسزنے دہشتگردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا

  • پاکستان
پنجگور میں سکیورٹی فورسزنے دہشتگردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا

کوئٹہ (سٹاف پورٹر )بلوچستان کے ضلع پنجگورمیں سکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے دہشتگردی کی منصوبہ بندی ناکام بنا دی۔

 سکیورٹی ذرائع کے مطابق سکیورٹی فورسز نے پنجگور کے علاقہ جیرک میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کرتے ہوئے بھاری مقدار میں اسلحہ اورمواصلاتی مواد برآمد کر لیا، آپریشن کے دوران گاڑی سے 4 راکٹ فیوزاور متعدد آئی ای ڈیز قبضے میں لے لی گئیں۔ سکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ دھماکا خیزمواد کسی ممکنہ بڑے دہشت گرد حملے میں استعمال کیا جانا تھا ۔سکیورٹی فورسز کی بروقت اور پیشہ ورانہ کارروائی نے اس مذموم منصوبے کو ناکام بنا کر علاقہ کو ممکنہ بڑی تباہی سے بچا لیا۔ دہشت گردی کیخلاف یہ کامیاب کارروائی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ سکیورٹی فورسز بلوچستان میں امن دشمن عناصر کے خلاف سیسہ پلائی دیوار ہیں۔

 

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