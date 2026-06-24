صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلوچ یکجہتی کمیٹی کا بیانیہ پھر فلاپ، لاپتاقرار دیا گیا شخص دہشتگرد نکلا

  • پاکستان
بلوچ یکجہتی کمیٹی کا بیانیہ پھر فلاپ، لاپتاقرار دیا گیا شخص دہشتگرد نکلا

بی وائی سی جیسی تنظیمیں دہشتگردوں کو مظلوم شہری بنا کر پیش کرتی ہیں،مبصرین

اسلام آباد(خصوصی نیوزرپورٹر)فتن الہندوستا ن کی حمایت یافتہ بلوچ یکجہتی کمیٹی (بی وائی سی)کا ریاست مخالف مسنگ پرسنز بیانیہ ایک بار پھر بری طرح فلاپ ہوگیا۔بی وائی سی کا 17اگست 2025 کو لاپتا قرار دیا گیا یوسف نامی شخص بھارتی پراکسی فتن الہندوستان کا خطرناک دہشت گرد نکلا۔بی وائی سی کے دھرنے میں یوسف کو جبری گمشدہ قرار دیا گیا تھا اور الزام ریاست پر لگایا گیا۔ بی وائی سی کا نام نہاد مسنگ پرسن یوسف 2025 میں فتن الہندوستان میں شامل ہواجس کا اعتراف خود تنظیم نے کیا۔ بی وائی سی کا مسنگ پرسن یوسف 5 مارچ 2026 کو پنجگور میں سکیورٹی فورسز پر دہشت گردانہ حملے کے دوران ہلاک ہوا۔

مبصرین کے مطابق یہ واقعہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نام نہاد انسانی حقوق کی مہم جوئی اور مسلح دہشت گردی کے درمیان ایک گہرا گٹھ جوڑموجود ہے ، اب یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ بی وائی سی دہشتگردوں کی پروردہ جماعت ہے جس کا مقصد معصوم بلوچ نوجوانوں کو ورغلانا اور دہشتگردوں کو چھپانا ہے ۔مبصرین کا کہنا ہے کہ بی وائی سی جیسی تنظیمیں سرگرم دہشت گردوں کو مظلوم شہری بنا کر پیش کرتی ہیں تاکہ عالمی سطح پر ریاست پاکستان کو بدنام کیا جا سکے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :مندی، 1 لاکھ 78 ہزار کی سطح گرگئی

سونا 10400 روپے تولہ سستا، ڈالر کی قدر مزید کم

مرکنٹائل ایکسچینج : 89,314 لاٹس کا کاروبار ، گولڈ سرفہرست

نیسلے اور پی سی ایس آئی آر کا عالمی یوم تحفظ خوراک کی تقریب کا انعقاد

اسٹیٹ بینک : مانیٹری پالیسی اجلاس کا شیڈول جاری

کیمیون کو بی اے ایس ایف پاکستان کے 100 فیصد حصص کے حصول کی منظوری

آج کے کالمز

ایاز امیر
تاریخ یہاں کون سی پڑھائی جاتی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزارتِ قانون اور صحافیوں کا شوشہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
کتابِ زندگی کا ایک ورق
شاہد صدیقی
سلمان غنی
برگن سٹاک مذاکرات کی نتیجہ خیزی
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پٹرول، ٹیکس اور معیشت کے افسانے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
وقت کی قدر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak