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وزیراعظم کا زرعی ایپکس فورم بنانے، کسانوں کیلئے قرض آگاہی مہم چلانے کا حکم

  • پاکستان
وزیراعظم کا زرعی ایپکس فورم بنانے، کسانوں کیلئے قرض آگاہی مہم چلانے کا حکم

صوبوں کی مشاورت سے قومی زرعی پالیسی جلد از جلد بنانے کی ہدایت اقتدار کا سرچشمہ عوام ،آئین جمہوری نظام حکومت کی ضمانت دیتا ہے :شہبازشریف

 اسلام آباد (نامہ نگار،مانیٹرنگ ڈیسک،اے پی پی)وزیراعظم نے کہا ہے کہ زرعی شعبہ پاکستان کو پائیدار معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے ، وزارتِ قومی غذائی تحفظ و تحقیق کی تنظیمِ نو اور زرعی شعبے میں اصلاحات سے متعلق اہم جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم نے زرعی شعبے میں ایپکس فورم قائم کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہاکہ یہ فورم ایگریکلچر انوویشن اور گروتھ پلان پر مؤثر عملدرآمد یقینی بنانے کے حوالے سے ماہانہ اجلاس منعقد کریگا ، انہوں نے ہدایت کی کہ صوبوں کی مشاورت سے جامع قومی زرعی پالیسی جلد از جلد مرتب کی جائے ، زرخیزی،ای زرعی قرض پروگرام سے متعلق ملک گیر آگاہی مہم شروع کی جائے تاکہ کسانوں کو آسان زرعی قرضوں تک رسائی مزید بہتر بنا ئی جا سکے۔

انہوں نے کہاکہ پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل کو صحیح معنوں میں زرعی تحقیق کا مرکز بنایا جائے ، زرعی شعبہ پاکستان کو پائیدار معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے ۔ زرعی اجناس کی ویلیو ایڈیشن، بہتر ویئر ہاؤسنگ اور جدید ذخیرہ سازی کے نظام پر توجہ دی جائے ۔ اجلاس میں وزیراعظم کو بریفنگ میں بتایاگیاکہ نیشنل ایگریکلچرل ریسرچ سینٹر میں پائلٹ بنیادوں پر ملٹی گرین آٹے کی تیاری جاری ہے ،مصنوعی ذہانت پر مبنی ایپ تیار کی جا رہی ہے جو کسانوں کو کیڑوں اور فصلوں میں بیماریوں کے مؤثر تدارک میں مدد فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب کے مشرقی ساحلی علاقے راس تنورہ میں ہیلی کاپٹر کے المناک حادثے میں 14 سعودی شہریوں کی موت پر دلی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے ۔

دریں اثنا وزیراعظم شہباز شریف نے عالمی یوم پارلیمان پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ عالمی یوم پارلیمان جمہوری ریاستوں کو جمہوریت کے نمائندہ اداروں، آئین کی بالادستی، پارلیمان کی مرکزی حیثیت، جمہوریت، شفافیت، جوابدہی، قانون کی حکمرانی اور طرز حکمرانی میں عوامی شرکت کے اصولوں کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کی تجدید کا موقع فراہم کرنے کا ذریعہ ، آئین پاکستان جمہوری نظام حکومت اور جمہوری اقدار کی ضمانت دیتا ہے ، وزیراعظم نے کہا کہ آئین کی اصل روح کے مطابق اقتدار کا سرچشمہ عوام ہیں، آئیے پارلیمان کے عالمی دن پر آئین پاکستان کی بالادستی، پارلیمانی جمہوریت، وفاقیت، شمولیت، قانون کی حکمرانی، شفافیت، جوابدہی اور عوامی فلاح کے اصولوں سے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کریں۔

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