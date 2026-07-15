صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پختونخوامیں بلدیاتی حلقہ بندیاں مکمل،الیکشن تاریخ کیلئے مشاورت

  • پاکستان
پختونخوامیں بلدیاتی حلقہ بندیاں مکمل،الیکشن تاریخ کیلئے مشاورت

چیف الیکشن کمشنرکی زیرصدارت اجلاس، انتخابات کاانعقادآئینی تقاضا :سکندرسلطان راجہ اجلاس میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کی تاریخ کیلئے 15دن بعددوبارہ مشاورت کافیصلہ

اسلام آباد (نیوز رپورٹر)الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی صدارت میں صوبہ خیبر پختونخوا کے 23اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کی تاریخ مقرر کرنے سے متعلق گزشتہ روز اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ممبران الیکشن کمیشن اور سیکرٹری ، خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری و سیکرٹری لوکل گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن کے افسرا ن نے شرکت کی ۔ چیف الیکشن کمشنر نے بلدیاتی حکومتوں کے قیام پر اتفاق کیا اور کہا کہ آئین کے آرٹیکل 140-A کے تحت بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ایک آئینی تقاضا ہے ۔ بلدیاتی حکومتوں کی میعاد ختم ہونے کے 120 دن کے اندر الیکشن کمیشن بلدیاتی انتخابات کروانے کا پابند ہے۔

بریفنگ میں بتایا گیا کہ خیبرپختونخوا میں بلدیاتی اداروں کی میعاد بالترتیب 14مارچ اور 19جون 2026کو ختم ہوچکی ہے ۔ الیکشن کمیشن 23اضلاع میں حلقہ بندیوں کا کام مکمل کر چکا اور انتخابات کرانے کے لئے تیار ہے ۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوانے بتایا کہ الیکشن کمیشن کی بلدیاتی انتخابات کی تاریخ سے متعلق مشاورت کے لئے چٹھی فوری طور پر صوبائی کابینہ کو بھجوادی گئی ہے ۔ الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری سے کہا مذکورہ سمری کی کاپی الیکشن کمیشن کو بھی مہیا کریں اور فیصلہ کیا کہ 23اضلاع میں انتخابات کے انعقاد کی تاریخ کے لئے 15دن بعددوبارہ مشاورت کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

غزہ: اسرائیلی فضائی حملے،فائرنگ، پولیس افسر سمیت 10 فلسطینی شہید

ٹرمپ نے عراقی وزیراعظم کو امریکا کا بہترین دوست قرار دیدیا

یوکرین کی وزیراعظم مستعفی

نیویارک میں نئے ڈیٹا سنٹرز کی تعمیر پر 1 سال کیلئے پابندی

ہسپانوی وزیراعظم کے بھائی 9 برس تک سرکاری عہدے کیلئے نااہل قرار

مقبوضہ کشمیر:شہری کا گھر مسمار دوسرے کی جائیداد ضبط

آج کے کالمز

ایاز امیر
غلط راستوں کے مسافر
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزیر بدلنے کا موسم آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
یونیورسٹیاں کب تک لاوارث رہیں گی؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
خلیج پر منڈلاتے خطرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پٹرولیم قیمتوں میں شفافیت کا سوال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قرآن مجید اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak