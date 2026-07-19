صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیراعلیٰ جی بی کی گورنر سٹیٹ بینک سے خصوصی مالیاتی سہولیات کی درخواست

  • پاکستان
وزیراعلیٰ جی بی کی گورنر سٹیٹ بینک سے خصوصی مالیاتی سہولیات کی درخواست

اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) وزیراعلیٰ گلگت بلتستان امجد حسین نے گورنر سٹیٹ بینک کو ایک مراسلہ ارسال کرتے ہوئے جی بی کے عوام کو سستی اور آسان ادارہ جاتی مالیاتی سہولیات کی فراہمی کے لئے خصوصی اقدامات کی درخواست کی ہے۔

 وزیراعلیٰ نے مراسلے میں نشاندہی کی کہ گلگت بلتستان سیاحت، زراعت، باغبانی، لائیو سٹاک، معدنیات، چھوٹے کاروبار اور نوجوانوں کی کاروباری صلاحیتوں کے حوالے سے بے پناہ مواقع رکھتا ہے ، تاہم خطے کے عوام اور کاروباری اداروں کو بینکوں اور دیگر مالیاتی اداروں سے قرضوں اور مالی سہولیات کے حصول میں نمایاں مشکلات کا سامنا ہے ،گلگت بلتستان کے جغرافیائی اور سماجی و معاشی حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے خصوصی رعایتی فنانسنگ سکیمیں متعارف کرائی جائیں، جن سے بالخصوص نوجوان، خواتین، کسان، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری ادارے اور نئے کاروباری افراد مستفید ہو سکیں ،مراسلے میں مزید تجویز دی گئی ہے کہ گلگت بلتستان کے رہائشیوں کی قرضہ درخواستوں کی جلد جانچ اور منظوری کے لئے تمام متعلقہ بینکوں کو خصوصی ہدایات جاری کی جائیں ، اس کے علاوہ خطے میں خصوصی سہولت ڈیسک قائم کئے جائیں اور دستاویزی تقاضوں اور ضمانت کی شرائط کو آسان بنایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ مستحق افراد حکومتی اور بینکاری شعبے کی مالیاتی سکیموں سے فائدہ اٹھا سکیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

بیلا حدید کے نئے مبینہ بوائے فرینڈ کی شناخت سامنے آگئی

مجھے تنقید سے فرق نہیں پڑتا:نادیہ خان کا دوٹوک جواب

آن لائن لیک کے بعد تھلاپتھی وجے کی آخری فلم ‘جنا نائگن’ میں تبدیلیاں

‘‘ لَو جہاد’’کاالزام ، لارنس بشنوئی گینگ کی عامر خان کو دھمکی

ہمایوں سعید 27جولائی کو اپنی سالگرہ منائیں گے

یوٹیوب چینل سے 10ہزار ڈالرز نہیں کما رہی :بشری انصاری

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
حضرت مولانا کا جوشِ خطابت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مولانا ذرا پھسل گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ضیا الحق سے ذیل سنگھ تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ہائبرڈ وارفیئر اور پاکستان کے سکیورٹی محاذ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہر گھنٹے کا آپشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بحرِ ہند اور بحرالکاہل میں بڑھتا ہوا سٹریٹجک مقابلہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak