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عمران کیساتھ اختلاف جرنیلوں سے اقتدار لینے پر تھا ، جاوید ہاشمی

  • پاکستان
عمران کیساتھ اختلاف جرنیلوں سے اقتدار لینے پر تھا ، جاوید ہاشمی

پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ،جمہوریت کیلئے آواز اٹھاؤں گا،تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیاجائے عمران خان نے تحریک انصاف، انصاف کے لیے بنائی،آج اسکو انصاف نہیں مل رہا

لاہور(کورٹ رپورٹر)سینئر سیاست دان مخدوم جاوید ہاشمی نے کہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہوں لیکن جمہوریت کے لیے آواز اٹھاؤں گا،سیاسی قیدیوں کو رہا کیاجائے ، بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کے لیے لاہور ہائیکورٹ میں منعقدہ وکلاکنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے تحریک انصاف، انصاف کے لیے بنائی مگر آج اسکو انصاف نہیں مل رہا، انہوں نے کہا کہ پاکستان وکیل نے بنایا تھا اسکو وکلا ہی بچائیں گے ،وکلا ہی واحد راستہ ہے جو جمہوریت کے لیے جدو جہد کرسکتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ کشمیر میں لوگوں کو مارا جارہا ہے ،پاکستان کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے عمران خان کو لانا ضروری ہے ،بانی پی ٹی آئی نے جو قوم کو شعور دیا وہ کسی نے نہیں دیا،پاکستان کو چلنا ہے اور یہ چلے گا،سیاست دانوں کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا،انہوں نے کہا عمران خان کے ساتھ میرا اختلاف جرنیلوں سے اقتدار لینے پر تھا ،ان کو کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے حکومت نہ لیں،عوام کے ووٹ سے اقتدار میں آئیں ،پھر کچھ ماہ بعد بانی پی ٹی آئی کو میری بات سمجھ آگئی ،2024 کے انتخابات میں دھاندلی کی گئی،عوام کا ووٹ چھین کر اقتدار موجودہ حکومت کو دیا گیا۔

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