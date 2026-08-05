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صفحٔہ اول
تازہ ترین
آج کا اخبار
آج کے کالمز
شہر کی خبریں
اسپیشل فیچر
خصوصی ایڈیشن
میگزین
دنیا اخبار
دنیا اخبار
پاکستان
(current)
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
پاکستان
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
دنیا اخبار
آج کا اخبار - (ای پیپر )
لاہور
اسلام آباد
کراچی
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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
آل پاکستان ٹرانسپورٹرز کی بھی 8اگست سے پہیہ جام ہڑتال
پنجاب اسمبلی:5اگست کے کشمیر مخالف بھارتی اقدامات کیخلاف قرارداد جمع
امریکی ویزا بانڈ شرط، پاکستانی شہریوں کو 20 ہزار ڈالر ضمانت سے استثنیٰ
اسحاق ڈار یروشلم پروزارتی اجلاس میں شرکت کیلئے اردن روانہ
پٹرول مزید 3روپے 39پیسے ، ڈیزل 4روپے 7پیسے سستا
سسٹم کے خاتمے کا وقت آگیا اب ری سیٹ ناگزیر :بیرسٹر گوہر
تازہ ترین
امریکہ، ایران اور عمان آبنائے ہرمز پر عبوری معاہدے کے قریب، آج اعلان متوقع
حوثی ناکہ بندی کے باوجود پاکستانی تیل بردار جہاز باب المندب سے نکلنے میں کامیاب
آبنائے ہرمز نہ کھلی تو ایران کو سخت فوجی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا: ڈونلڈ ٹرمپ
الیکشن کمیشن کا ارکانِ پارلیمنٹ کے مالی گوشواروں کی خود چھان بین کا فیصلہ
اسحاق ڈار کی اردنی ہم منصب سے ملاقات، دوطرفہ تعلقات میں پیشرفت کا خیرمقدم
آج کے کالمز
دونوں خاندان بات سمجھ نہیں رہے
ایاز امیر
جمہوریت خود قید ہوگئی
رؤف کلاسرا
اٹھارہویں ترمیم ،خواب سے سراب تک
شاہد صدیقی
نئے صوبوں پر پیش رفت کا جائزہ
سلمان غنی
ری سیٹ پاکستان، بٹن پریس ہوچکا؟
محمد حسن رضا
دِل اور وقت کا ضیاع
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
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