صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہم عمران خان تک رسائی لیں گے

  • پاکستان
ہم عمران خان تک رسائی لیں گے

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک)پی ٹی آئی رہنمامشعال یوسفزئی نے کہا ہے جو لوگ عمران خان کی رہائی کا مینڈیٹ لے کر اسمبلیوں میں پہنچے ہیں وہ عوام کو جواب دہ ہیں۔

عوام نے ان کو ایوانوں تک اس لیے پہنچایا تا کہ وہ ملکی مفاد میں عمران خان کو رہا کروا سکیں ۔اپنے ایکس بیان میں انہوں نے کہا پارٹی آئین بہت چیزوں پر واضح ہے ، نئے صوبے بھی پارٹی منشور کا حصہ ہیں، بس طریقہ کار پر ہمیں اعتراض ہے ، جب وقت آئے گا اس کے لیے بھی پارلیمانی پارٹی کی بیٹھک ہوگی اور مشاورت سے فیصلے ہونگے ،پالیسی صرف عمران خان کی چلے گی ، مزید ذاتی مفادات میں کیے جانے والے ہر فیصلے کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے ، ہم عمران خان تک رسائی لیں گے اور باقی باتیں عمران خان سے کرینگے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

سہ ملکی سیریز، مائیک ہیسن فائنل میں فتح کیلئے پر امید

ٹیسٹ کرکٹ کی 150 ویں سالگرہ، پاکستان کے 3 کپتان مدعو

پاکستان اور ایران میں فٹبال کے فروغ کیلئے اہم معاہدہ

میسی ہارگئے ،رونالڈو کا 2008 کا بیلن ڈی اور بہترین قرار

28سالہ آئرش کرکٹربین وائٹ ریٹائرڈ ،کمپنی میں نوکری کرلی

واریکن کے 5شکار ،بنگلہ دیش 272رنز بناکر آل آؤٹ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
’’یہ بھی وہی ہے‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کاسٹیلو ڈی ساؤ ژورژے سے مکالمہ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
دانشور اور ایک نیم سیاسی نیم انقلابی کارکن
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جین زی اور استبدادی حکمرانی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
معشوق شہر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اخلاص ولِلّٰہیّت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak