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پاک چین آل ویدر سٹرٹیجک کوآپریٹو پارٹنرشپ مضبوط بنانے کا عزم

  • پاکستان
پاک چین آل ویدر سٹرٹیجک کوآپریٹو پارٹنرشپ مضبوط بنانے کا عزم

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک) ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین آل ویدر سٹر ٹیجک کوآپریٹو پارٹنرشپ مزید مضبوط بنانے کے لیے پُرعزم ہیں۔

 بیان میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ چینی کمیونسٹ پارٹی کے اعلیٰ سطح کے وفد کی پاکستان آمد ہوئی جبکہ پارٹی کے انٹرنیشنل ڈیپارٹمنٹ کے وزیر آج اسلام آباد پہنچیں گے ،ترجمان کے مطابق چینی وزیر لیوہائی شینگ کا پاکستان کا یہ پہلا سرکاری دورہ ہوگا، وہ دورے میں پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے ۔ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چینی وزیر اور سینیٹر اسحاق ڈار آج اعلیٰ سطح تقریب کی مشترکہ صدارت کریں گے ، پاکستان اور چین کے درمیان اعلیٰ سطح روابط اور جماعتی تبادلوں کا سلسلہ جاری ہے۔

 

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