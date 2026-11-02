صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسدادِ پولیو مہم کو کامیاب بنا ئیں،آصفہ بھٹو

  • پاکستان
انسدادِ پولیو مہم کو کامیاب بنا ئیں،آصفہ بھٹو

اسلام آباد (نامہ نگار) خاتونِ اول بی بی آصفہ بھٹو زرداری نے والدین ، کمیونٹی نمائندوں اور متعلقہ فریقین پر زور دیا ہے کہ۔۔۔

 وہ نومبر کی انسدادِ پولیو مہم کامیاب بنا ئیں تاکہ پاکستان کو پولیو سے پاک اور ہر بچے کو اس بیماری سے محفوظ رکھا جاسکے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا والدین پانچ سال سے کم عمر ہر بچے کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلوا ئیں اور فرنٹ لائن پولیو ورکرز کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

بچیوں سے زیادتی، بھتہ خوری کے 2 ملزم مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک

ڈاکوؤں نے شہریوں سے لاکھوں کی نقدی ، اشیا چھین لیں

غربت ، بیروزگاری : مختلف واقعات میں 5 افراد کی خودکشی

نشتر : گھریلو ناچاقی پر خاوند کے چھری سے وار، بیوی، 4 بچے زخمی

ٹیکسلا : پولیس تشدد سے شہری جاں بحق، 3 اہلکاروں پر مقدمہ

بیکری کارخانے میں سلنڈر دھماکا، 1 شخص جاں بحق، 7 زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
یہی زندگی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گدھے سے کاکروچوں تک
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
ٹیکس اہداف، نیا بینکنگ نظام اور معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
دہلی کا حوضِ خاص اور لاہور سے محبت
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
پہاڑی چوٹی اورکانچ کا چبوترہ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکرگزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak